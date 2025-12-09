A kárpát-medencei gazdaszervezetek továbbra is számíthatnak a kormány támogatására

Mi, magyarok szerte a világban olyanok vagyunk, mint a búzaszemek, külön-külön könnyen elpergünk, de együtt kenyérré válunk. Egy magyar élete akkor más, ha tudja és érzi: egy nemzet része – mondta Nagy István agrárminiszter kedden a Kárpát-medencei Összefogás Fórumon a tárca MTI-nek küldött közleménye szerint.

Nemcsak a magot kell elvetünk, hanem a magvetőnek is köszönetet kell mondanunk

– közölte.

A kormány az alaptörvényben rögzítette, hogy Magyarország felelősséget visel a határon túli magyar közösségek iránt. Ezt a hitvallást cselekedetek és támogatások sora támasztja alá.

A kormány intézkedéseinek köszönhetően az anyaországi és külhoni magyar közösségek újra egymásra találtak és folyamatosan bővülnek a közöttünk lévő kapcsolatok, mind emberi, baráti, szövetségesi, mind gazdasági értelemben.

A Kárpát-medence magyar gazdatársadalma is szerves része ennek a folyamatnak. Az együttműködéseket erősítik a rendszeres találkozások és a tapasztalatcserék. Továbbá a kormány olyan intézményesült együttműködést alakított ki, amely példa nélküli a térségben. Mert a magyar gazda mindenhol magyar gazda Kárpát-medence-szerte – mondta.

Csak együtt vagyunk erősek, ezért jött létre a Kárpát-medencei Összefogás Fórum is.

Ezen a rendezvényen évről évre jelen vannak az Agrárminisztérium partnerszervezetei, a határon túli magyar gazdákat összefogó civil agráregyesületek vezetői, képviselői, és részt vesznek a külhoni falugazdászok is – ismertették.

Stratégiai szövetségesként tekintünk a külhoni gazdálkodókra, a föld szeretete is összeköt minket, csak együtt vagyunk igazán erősek. A kormány és az agrártárca évről évre programokat, ösztöndíjakat és támogatásokat biztosít a határon túli nemzetrészek számára.

Ezekkel az intézkedésekkel

az anyaországból több tízezer magyar gazdálkodót érnek el a Kárpát-medence valamennyi magyarlakta területén:

Erdélyben, a Partiumban és a Bánságban, a Felvidéken, a Vajdaságban, Kárpátalján, a Drávaszögben és a Muravidéken.

A támogatási rendszerek célja, hogy kiszámíthatóságot, fejlődést, gyarapodást biztosítsanak a külhoni magyar gazdálkodóknak, termelőknek, agrárvállalkozóknak.

A külhoni magyarság mintegy hetven százaléka él vidéken, és 25-45 százaléka az agráriumból biztosítja megélhetését.

Ezért felelősségünk, hogy a magyar állam támogatásával biztosítsuk a megmaradásukat, a szülőföldön történő boldogulásukat, és a Kárpát-medence jövőjét – emelte ki a miniszter a közlemény szerint.

MTI/Felvidék.ma