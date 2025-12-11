Csicsónál 600 új őshonos fát ültettek a természetvédők

A Komáromi járásban található Csicsó község melletti ártéri erdőkben 600 új őshonos fa került elültetésre. A faültetést a BROZ elnevezésű szervezet végezte. A fák hozzájárulnak a dunai ártéri erdők természetes jellegének helyreállításához, amelyek Szlovákia legértékesebb erdei közé tartoznak – állapította meg Andrea Froncová, a BROZ munkatársa.

A csicsói ültetés része egy szélesebb körű erőfeszítésnek, amelynek célja a dunai ártéri erdők eredeti állapotának visszaállítása. Ez Európa egyik legveszélyeztetettebb ökoszisztémája, amelynek állapotát elsősorban a vízgazdálkodási beavatkozások és az erdők gazdasági hasznosítása befolyásolta. Több helyen az eredeti állományokat nemesített nyárfák monokultúrái váltották fel, amelyek nem pótolják az eredeti erdő funkcióit. A természetvédők ezért kizárólag autochton fajokat ültettek, elsősorban fűzfákat, nyárfákat, kőriseket és szilfákat.

„Nem gazdasági erdőt ültetünk ide, hanem olyant, amely ebben a környezetben él, és amelyhez számos faj és természeti folyamat kötődik”

– mondta Froncová.

Az őshonos fafajok segítik az erdő természetes összetételének helyreállítását, javítják a vizes élőhelyek vízgazdálkodását, és megteremtik a feltételeket a dunai ártéri erdőkre jellemző növények és állatok számára.

„A természetben hiányozna ennek az ártéri erdőnek az ökoszisztémája, amely Közép-Európa kontextusában az egyik legfontosabb. Számos faj veszítené el természetes élőhelyét, amely közvetlenül kapcsolódik a folyóhoz és ehhez az erdőhöz. Ez az ökoszisztéma képes nagy mennyiségű szén-dioxidot elnyelni, ami a klímaváltozás idején nagyon fontos, mivel valóban növeli a táj és a természet ellenálló képességét a klímaváltozással szemben”

– állítja Froncová.

A BROZ szervezet hosszú távon foglalkozik az ártéri élőhelyek helyreállításával. Végrehajtja a Duna ágainak revitalizációját, eltávolítja az invazív fajokat, helyreállítja a vizes élőhelyeket, és kiegészíti az eredeti fajösszetételt úgy, hogy az ökoszisztéma fokozatosan megközelítse természetes állapotot.

A faültetés a téli hónapokban zajlik. A vegetációs nyugalmi időszakban a fák kevésbé terheltek, és nagyobb eséllyel gyökereznek meg. A téli ültetés emellett lehetővé teszi a területen végzendő további munkák folytatását, a fiatal állományok gondozásától kezdve a következő szezon revitalizációs beavatkozásainak előkészítéséig.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk