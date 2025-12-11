Home Régió Csicsónál 600 új őshonos fát ültettek a természetvédők
Régió

Csicsónál 600 új őshonos fát ültettek a természetvédők

BN
BN
Fotó: TASR

A Komáromi járásban található Csicsó község melletti ártéri erdőkben 600 új őshonos fa került elültetésre. A faültetést a BROZ elnevezésű szervezet végezte. A fák hozzájárulnak a dunai ártéri erdők természetes jellegének helyreállításához, amelyek Szlovákia legértékesebb erdei közé tartoznak – állapította meg Andrea Froncová, a BROZ munkatársa.

A csicsói ültetés része egy szélesebb körű erőfeszítésnek, amelynek célja a dunai ártéri erdők eredeti állapotának visszaállítása. Ez Európa egyik legveszélyeztetettebb ökoszisztémája, amelynek állapotát elsősorban a vízgazdálkodási beavatkozások és az erdők gazdasági hasznosítása befolyásolta. Több helyen az eredeti állományokat nemesített nyárfák monokultúrái váltották fel, amelyek nem pótolják az eredeti erdő funkcióit. A természetvédők ezért kizárólag autochton fajokat ültettek, elsősorban fűzfákat, nyárfákat, kőriseket és szilfákat.

„Nem gazdasági erdőt ültetünk ide, hanem olyant, amely ebben a környezetben él, és amelyhez számos faj és természeti folyamat kötődik”

– mondta Froncová.

Az őshonos fafajok segítik az erdő természetes összetételének helyreállítását, javítják a vizes élőhelyek vízgazdálkodását, és megteremtik a feltételeket a dunai ártéri erdőkre jellemző növények és állatok számára.

„A természetben hiányozna ennek az ártéri erdőnek az ökoszisztémája, amely Közép-Európa kontextusában az egyik legfontosabb. Számos faj veszítené el természetes élőhelyét, amely közvetlenül kapcsolódik a folyóhoz és ehhez az erdőhöz. Ez az ökoszisztéma képes nagy mennyiségű szén-dioxidot elnyelni, ami a klímaváltozás idején nagyon fontos, mivel valóban növeli a táj és a természet ellenálló képességét a klímaváltozással szemben”

– állítja Froncová.

A BROZ szervezet hosszú távon foglalkozik az ártéri élőhelyek helyreállításával. Végrehajtja a Duna ágainak revitalizációját, eltávolítja az invazív fajokat, helyreállítja a vizes élőhelyeket, és kiegészíti az eredeti fajösszetételt úgy, hogy az ökoszisztéma fokozatosan megközelítse természetes állapotot.

A faültetés a téli hónapokban zajlik. A vegetációs nyugalmi időszakban a fák kevésbé terheltek, és nagyobb eséllyel gyökereznek meg. A téli ültetés emellett lehetővé teszi a területen végzendő további munkák folytatását, a fiatal állományok gondozásától kezdve a következő szezon revitalizációs beavatkozásainak előkészítéséig.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Beruházásokkal és felelős vagyongazdálkodással zárja az évet Nagyszombat...

Kiállítás nyílik a IX. Művészeti Alkotóműhely alkotásaiból Dunaszerdahelyen

A nagytoronyai szőlészet és borászat színvonalas szolgáltatással bővült

Adventi hangulat, vásár és ajándékosztás a nagykaposi Magyar...

Új közösségi teret alakítanak ki Léva történelmi belvárosában

„Most már mindenki fel tud jutni az aulába”

Emléktáblával tisztelegtek Rendek József plébános és pedagógus öröksége...

Az első Hagyományos Íjász Kupa Marcelházán

24 órás szablyavívó verseny volt Gömörpéterfalán

Farnadon ünnepi hangulatban nyitotta meg kapuit a karácsonyi...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma