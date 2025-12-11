Adventi nagyszombati magyar mise és előadás a guadalupei Szűzanya zarándokhelyéről

December hónap második keddjén megtartották a soron következő havi magyar szentmisét Nagyszombatban. Az összejövetelre adventi, karácsonyváró hangulatban a Fő utca 47. szám alatt található Szent Ilona-templomban került hagyományosan sor.

Az egykori ispotálytemplom a „magyarok templomaként“ is ismert, hiszen Nagyszombat történelmében legtovább itt mutattak be magyar miséket. Kiss Róbert nagyszombati általános helynök-vikárius, kanonok, révkomáromi esperesplébános ez alkalommal a 2. adventi hét keddjére szóló liturgia szerint mutatta be a legszentebb áldozatot.

December 9-e a liturgikus naptár szerint Szent Juan Diego (1474–1548) emléknapja. A mexikói indiánnak 1531-ben jelent meg a Szűzanya a Tepeyac-dombon. Itt áll a világ leglátogatottabb zarándokhelyei közé tartozó guadalupei bazilika. Szent II. János Pál pápa 2002. július 31-én avatta szentté Juan Diegót. Ezzel a történelembe mint az első amerikai indián szent került be. Eredetileg Beszélő Sas néven volt ismert.

Juan Diegónak a lakhelyéről 14 kilométert kellett gyalog zarándokolnia, hogy szentmisén vehessen részt. 1531. december 9-én is épp oda indult, megünnepelni Szűz Mária szeplőtelen fogantatását.

A válaszos zsoltárban elhangzott: „Íme, a mi Istenünk erővel és hatalommal érkezik hozzánk“. Orgonán játszott és az énekeket vezette Bencz Zsolt gímesi kántor, egyben másodéves nagyszombati egyetemista.

A Szent Máté könyvéből szóló evangélium központi mondanivalója volt, miszerint Jézus nem akarja a gyengék és a bűnösök vesztét. Jobban örül az eltévedt és megtalált egy báránynak, mint az el nem tévedt kilencvenkilencnek.

Felcsendült az „Ó, bezárult Édenünk, rosszra fordult kezdetünk…“ kezdetű adventi ének.

Jelen voltak a nagyszombati egyetemek jelenlegi és volt docensei: Hústyava István Csábról, Morovics László Vágkirályfáról és Csámpai Ottó Nyitracsehiből.

A mise végén Kiss Róbert atya megköszönte a Zilizi Tihamér kezdeményezésére elkészített hálatáblát, amit majd lehetőség szerint elhelyeznek a Szent Ilona-templomban. A Mosonmagyaróváron készült hálatábla felirata: „Hálából Szűzanyánknak – Nagyszombati Közösség 2025.“

Állítson hát a jövő generációi számára sok-sok időn át emléket ez a kis táblácska, hogy Nagyszombatban immár lassan 13 éve összejár kisebb-nagyobb létszámban, közelebbről-távolabbról, fáradságot, időt nem kímélve, s él, virrad, kitart, fennáll a magyar közösség.

A szentmise után a baráti összejövetelen a szomszédos pasztorációs központban Mária Erzsébet, az országot-világot bejárt zarándok hölgy előadását hallgatták meg. Ő Mátyusföldről édesanyjával, rokonságával gyakran részt vesz a havi találkozókon. Nagy lelkesedéssel, átérzéssel előadott élménybeszámolója a nemrégiben a guadalupei Szűzanyához tett zarándoklatáról szólt.

A találkozó kötetlen baráti beszélgetéssel folytatódott.

Zilizi Kristóf/Felvidék.ma