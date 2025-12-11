Üdvözöljük Európában!

Sokszor elgondolkodom azon, vajon képesek-e felmérni ésszel a migráció elszánt támogatói, hogy az eltérő kultúrájú, vallású és életfelfogású idegen tömegek milyen károkat, megoldhatatlan gondokat okoztak a befogadó országok lakosságának. Gyanítom, hogy ezzel egyáltalán nem foglalkoznak, pedig a sorozatos merényletek, erőszakos bűncselekmények csak a jéghegy csúcsát jelentik.

Rómában a napokban hatalmas vita robbant ki egy új befogadási program miatt, aminek keretében olasz családoknak kellene saját költségükön, minden ellenszolgáltatás nélkül, puszta emberiességből befogadniuk migránsokat. Hogy még világosabb legyen:

teljesen idegen embereket kéne az otthonukba engedniük, akikről azt sem tudják, kicsodák és milyen szándékkal érkeztek, s nekik kellene viselni a befogadottak élelmezésének és elszállásolásának költségeit.

Valljuk be, szép és kívánatos dolog az emberiesség, de azért az eddigi tapasztalatok alapján ez rendkívül kockázatos vállalkozás, talán nem kell különösebben részletezni, hogy milyen veszélyeknek teszi ki magát és családját a jószívű befogadó, akitől elvárják, hogy tegye kockára a családja biztonságát, a javait. Eközben a migránsok elhelyezését szervező NGO 400 ezer eurós támogatást kap a várostól a program lebonyolítására, azért, hogy befogadó családokat, mentorokat és szociális gyámokat toborozzon.

A program szerint több mint három éven át kellene önkéntes családoknak minden térítés nélkül teljes ellátást nyújtaniuk az érkezőknek. Történik pedig mindez azt követően, hogy Olaszországot már összeomlás fenyegeti a beáramló tömegek miatt, s az ellátásuk egyre nagyobb terheket ró az önkormányzatokra. A probléma messze túlmutat a humanitárius kérdésen, súlyos közbiztonsági és finanszírozási kihívásokat jelent az országnak.

Az érkezők többsége dokumentumok nélkül érkezett Olaszországba, az életkoruk megállapítása nem egyszerű, az adatok szerint nagy részük fiatalkorú fiú.

Miután megtörtént az „azonosításuk”, az állam a városok között osztja szét őket az önkormányzatok lehetőségei szerint, leginkább a gazdagabb észak-olaszországi térségbe. Az önkormányzatokra hárul a felkarolásuk, oktatásuk, társadalmi beilleszkedésük elősegítése. A városoknak szánt források viszont az utóbbi három évben kétmilliárd euróval csökkentek, a többit önerőből kell pótolniuk.

Mindeközben súlyosbodik a bűnözés, szaporodnak a fiatalkorúakból álló bandák, melyek súlyosabb bűncselekményeket is elkövetnek, üzleteket, lakásokat rabolnak ki, beépülnek a helyi drogkereskedelembe, védelmi pénzt követelnek a kereskedőktől vagy vendéglátóipari egységektől.

Az állam és az önkormányzatok tehát nem képesek megbirkózni a feladattal, így aztán valakinek az a zseniális ötlete támadt, hogy a problémát tovább kell hárítani és a migráció hatásait egyéb módon is elszenvedő lakosság soraiban kell balekokat keresni,

akik kellőképpen jószívűek ahhoz, hogy vállalják, teljesen ingyen és bérmentve befogadnak vadidegen embereket. Aztán majd, ahogy a dolog anyagi részével, úgy az esetleges egyéb következményekkel (kirabolják, megölik, megerőszakolják?) is magukra hagyják őket, elvégre humánusnak és megértőnek kell lenni, Merkel mutti után szabadon: Willkommen, üdvözöljük Európában!

NZS/Felvidék.ma