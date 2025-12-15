Százhetvennégy új boldogért adott hálát XIV. Leó pápa

December 14-én, advent harmadik vasárnapján XIV. Leó pápa a vatikáni Szent Péter téren mondott beszédet az Úrangyala elimádkozását követően a hívekhez. A Szentatya szavaiban megemlékezett a Spanyolországban és Franciaországban boldoggá avatott vértanúkról, aggodalmának adott hangot a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén kiújult összecsapások miatt, valamint köszöntötte a Rómába érkezett zarándokcsoportokat.

A Magyar Kurír és Tőzsér Endre SP fordítása nyomán a Szentatya beszédéből részleteket közlünk.

Új boldogok az Egyházban: a hitért életüket áldozó vértanúk

XIV. Leó pápa beszédének elején a december 13-án, szombaton tartott boldoggá avatásokra hívta fel a figyelmet. Mint elmondta, a spanyolországi Jaénben boldoggá avatták Manuel Izquierdo áldozópapot és ötvennyolc társát, valamint Antonio Montañés Chiquero áldozópapot és hatvannégy társát, akiket az 1936–1938-as évek egyházüldözése idején öltek meg.

A Szentatya szólt a franciaországi boldoggá avatásról is, amelyre szintén december 13-án került sor Párizsban. Itt Raymond Cayré áldozópapot, Gérard-Martin Cendrier ferences szerzetest, Roger Vallé papnövendéket, Jean Mestre világi hívőt és negyvenhat társukat avatták boldoggá, akik az 1944–1945-ös években, a náci megszállás idején szenvedtek vértanúhalált.

A pápa hangsúlyozta, hogy mindannyiukat ugyanaz a tanúságtétel köti össze: „akiket az 1936–1938-as évek egyházüldözése során, hitük iránti gyűlöletből öltek meg”, illetve „akiket a hit iránti gyűlöletből öltek meg az 1944–1945-ös években, a náci megszállás idején”.

„Dicsőítsük az Urat ezekért a vértanúkért”

XIV. Leó pápa a boldoggá avatottak példáját az egész Egyház számára irányt mutatónak nevezte. Szavai szerint ezek az emberek nemcsak hitüket vallották meg, hanem népükhöz és az Egyházhoz való hűségükkel is tanúságot tettek.

„Dicsőítsük az Urat ezekért a vértanúkért, az evangélium bátor tanúiért, akiket azért üldöztek és öltek meg, mert népük mellett maradtak, és hűségesek voltak az Egyházhoz!”

– fogalmazott a Szentatya.

A pápa ezzel arra emlékeztetett, hogy a vértanúság nem pusztán történelmi esemény, hanem az evangéliumhoz való radikális hűség kifejezése.

Aggodalom a Kongói Demokratikus Köztársaság helyzete miatt

Beszédében XIV. Leó pápa kitért a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén kiújult fegyveres összecsapásokra is. Elmondta: „nagy aggodalommal kísérem az összecsapások kiújulását a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén”.

A Szentatya együttérzését fejezte ki az érintett lakosság iránt, ugyanakkor egyértelmű felhívást intézett a konfliktusban álló felekhez.

„A konfliktusban álló feleket arra buzdítom, hogy szüntessenek be mindenfajta erőszakot, és a békefolyamatok tiszteletben tartásával törekedjenek építő párbeszédre”

– mondta.

Köszöntés a világ minden tájáról érkezett zarándokoknak

Az Úrangyala utáni megszólalás végén a pápa üdvözölte a Szent Péter téren összegyűlt híveket és a különböző országokból érkezett zarándokcsoportokat.

„Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, rómaiak és zarándokok, akik Olaszországból és a világ más részeiből érkeztetek”

– fogalmazott.

A pápa külön köszöntötte a Belo Horizontéból, Zágrábból, Splitből, Koppenhágából, valamint Dél-Koreából, Tanzániából és Szlovákiából érkezett híveket, továbbá több olaszországi közösséget és egyházi csoportot is név szerint megemlített.

A Szentatya homíliája teljes terjedelmében ITT olvasható.

