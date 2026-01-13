Európai Parlamenti fellépés indult a Beneš-dekrétumok ellen

Közös Európai Parlamenti fellépés kezdődött a Beneš-dekrétumok ügyében – jelentette be Vincze Loránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselője. Az Európai Parlament kisebbségi munkacsoportjának decemberi ülésén elfogadott javaslat nyomán írásbeli kérdés jelent meg az Európai Parlament honlapján, amelyben az Európai Bizottságtól várnak egyértelmű állásfoglalást a dekrétumok mai joghatásairól.

Vincze Loránt közlése szerint az Európai Parlamenti Kisebbségvédelmi Frakcióközi Munkacsoport egységesen támogatta az írásbeli kérdést, amelyet a munkacsoport valamennyi magyar pártja aláírt.

A kezdeményezés célja, hogy az Európai Bizottság ne háríthassa tovább a felelősséget arra hivatkozva, hogy a Beneš-dekrétumok pusztán „történelmi dokumentumok”.

A képviselő hangsúlyozta: a valóság ezzel szemben az, hogy

Szlovákiában ma is zajlanak olyan földelkobzások, amelyek jogalapját a második világháború utáni dekrétumok adják.

Ráadásul a szlovák parlament decemberben olyan jogszabály-módosítást fogadott el, amely akár fél év szabadságvesztéssel is büntethetővé teszi a Beneš-dekrétumok bírálatát.

Vincze szerint ezzel új szintre lépett az ügy:

a büntető törvénykönyv módosításával Szlovákia maga is elismerte, hogy a Beneš-dekrétumok nem lezárt történelmi kérdést jelentenek, hanem ma is konkrét jogkövetkezményekkel járnak. Ez szerinte megcáfolja az Európai Bizottság korábbi álláspontját, amely a joghatás hiányára hivatkozva utasította el az ügy érdemi vizsgálatát.

A képviselő hangsúlyozta: a felvidéki kérdésben „nincs több hátrálás”. Az Európai Bizottságnak – mint az uniós szerződések őrének – kötelessége állást foglalni, és nem nézheti tétlenül, hogy egy tagállam a kollektív bűnösség elvére hivatkozva foszt meg polgárokat tulajdonuktól. Beható és őszinte vizsgálatot várnak, amelynek eredményéről a Bizottságnak hat héten belül kell választ adnia.

Vincze Lóránt jelezte: a téma a jövő héten több európai fórumon is napirendre kerül, a Beneš-dekrétumok ügye pedig továbbra is kiemelt kérdés marad az európai kisebbségvédelemben.

SZE/Felvidék.ma