Jeges járdák, rejtett veszélyek

A jeges, havas járdák és a fagyos időjárás jelentősen megnövelik az elesések és a sérülések kockázatát. Egy ártalmatlannak tűnő csúszás nemcsak csonttörést, hanem súlyos fejsérülést is okozhat, amelynek tünetei akár órákkal vagy napokkal később jelentkeznek. A mentők szerint a téli hónapokban jóval gyakrabban riasztják őket ilyen esetekhez, ezért több tipikus lakossági hibára is felhívják a figyelmet.

A fejsérülések különösen veszélyesek, mert nem mindig járnak azonnal látható jelekkel. Zavartság, eszméletvesztés, hányás vagy vérző fejsérülés esetén azonnal mentőt kell hívni a 155-ös telefonszámon. Az agyrázkódás szintén kórházi megfigyelést igényel, még akkor is, ha a tünetek enyhének tűnnek.

Törés gyanúja esetén óvatosság szükséges

Télen gyakoriak a csukló-, könyök- és alkarcsonttörések. A figyelmeztető jelek közé tartozik az erős fájdalom, a duzzanat, a véraláfutás és a mozgáskorlátozottság. Ilyenkor az érintett végtagot rögzíteni kell, és orvosi ellátást szükséges kérni.

Különösen súlyosak a combcsonttörések. Ezeknél minden mozdulat rendkívül fájdalmas, a csontvégek pedig károsíthatják az izmokat és az ereket, ami jelentős belső vérzéshez vezethet. A mentők hangsúlyozzák: gyakori és veszélyes hiba, ha a sérültet leültetik a segítség megérkezése előtt.

A megelőzés a legfontosabb

Elcsúszás esetén elsősorban a fejet kell védeni, de még fontosabb a balesetek megelőzése. Ajánlott kerülni a takarítatlan, jeges felületeket, a járást az útviszonyokhoz igazítani, csúszásgátló talpú cipőt viselni. Időseknél segíthet a járóbot vagy túrabot használata, a vastagabb ruházat pedig tompíthatja az esés erejét.

A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy ne siessünk, a kezünk legyen szabad, és gyaloglás közben lehetőleg ne használjunk mobiltelefont, mivel a figyelmetlenség a téli balesetek egyik leggyakoribb oka – tájékoztatott a mentéseket végző ZaMED.

SZE/Felvidék.ma/Sajtóközlemény ZaMED