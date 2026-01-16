Home Régió Több száz alkalmazottjától válik meg a nyitrai Foxconn Slovakia
Régió

Több száz alkalmazottjától válik meg a nyitrai Foxconn Slovakia

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Több száz alkalmazottjának mond fel a nyitrai Foxconn Slovakia. Az elektronikai eszközöket gyártó cégnek 1200 alkalmazottja van, az elbocsátások már decemberben elkezdődtek. A csoportos elbocsátás tényét megerősítette a Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal (ÚPSVaR).

A munkaügyi hivatal tájékoztatása szerint a tervezett csoportos elbocsátást november 7-én jelentette be a cég, összesen 509 embernek mond fel.

A Foxconn nem nyilatkozott az elbocsátás részleteiről. „A Foxconn a törvényeknek megfelelően átszervezést hajt végre, miközben védi alkalmazottai jogait és érdekeit” – olvasható a cég állásfoglalásában.

A cég 2007-ben telepedett le a nyitrai ipari parkban Sony Slovakia Kft. néven. 2010-ben a Sony stratégiai partnerséget kötött a tajvani Hon Hai Precision Industry cégóriással, eladta többségi tulajdonrészét a nyitrai Sony Slovakia cégben és az 2010 júniusában felvette a Foxconn Slovakia Kft. nevet.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Több mint ötezer külföldi él Komáromban, a lakosság...

2025-ben 51 gyerek született Ógyallán

Az ütemterv szerint halad az Egeg határában lévő...

Újabb nehéz éjszakán vannak túl a megyei útkarbantartók...

Új támogatott lakhatási intézmények épültek Medvén

Befejeződött a kassai Orbán-torony felújítása

Az Ajándék Alapítvány több mint két évtizede támogatja...

Fedezze fel a téli Tarajka szépségeit!

Rekordév az utak és hidak megújításában Nagyszombat megyében

Nyitra megye egyik legkorszerűbb szociális intézménye épül meg...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma