A Szlovák Püspöki Konferencia elnöke nyugtalanítónak tartja a Btk. módosításáról szóló vitát

NZS
Fotó: SITA

„A Büntető törvénykönyv javasolt módosításáról szóló vita aggasztó jelzés arra vonatkozóan, hogy mit tart a társadalom megengedettnek, és mit tekint az emberiesség szempontjából elfogadhatatlannak” – jelentette ki Bernard Bober, a Szlovák Püspöki Konferencia (KBS) elnöke.

„A keresztény értékek arra tanítanak bennünket, hogy tiszteljünk minden embert, származására vagy meggyőződésére való tekintet nélkül. Ezért határozottan nemet kell mondanunk a rasszizmus, az antiszemitizmus és a gyűlöletkeltő nacionalizmus minden formájára. A történelem fájdalmasan megtanított minket arra, hogy épp az ilyen hozzáállás vezetett a múltban üldöztetéshez, ártatlanok elleni támadásokhoz és pusztító háborúkhoz” – hangsúlyozta Bober.

Emlékeztetett arra, hogy a szélsőségesség nem csupán vélemény, hanem gyakran az erőszak melegágya. „Kerüljük tehát a megosztó populista ideológiákat. Védjük meg azt a környezetet, amelyben Szlovákia minden egyes polgárának biztonsága és méltósága prioritásnak számít” – kérte.

A koalíciós SNS képviselőcsoportja a Büntető törvénykönyv módosítását terjesztette a parlament elé, melyben többek között a szélsőséges bűncselekmények büntetési tételeinek kiigazítását javasolja. Több esetben is csökkenteni kívánja a büntetések felső határát. Ezt azzal indokolta, hogy a büntetési tételeket racionálisabban és differenciáltabban kell meghatározni. Az SNS a módosítás révén a szélsőséges tartalmak előállítására, terjesztésére és tárolására vonatkozó rendelkezéseket is törölni szeretné. Azzal érvelnek, hogy ez megszüntetné a jogilag bizonytalan szabályozást, és csökkentené a büntetőjogi értékelés szakértői véleményektől való függőségét a szabályozás szempontjából bizonytalan kérdésekben.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk

