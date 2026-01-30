Eljárást indított az EB Szlovákia ellen a Bejelentővédelmi Hivatal átalakítása miatt

Az Európai Bizottság pénteken bejelentette, hogy kötelezettségszegési eljárást indított Szlovákia ellen a Bejelentővédelmi Hivatal (ÚOO) átszervezése miatt. A Bizottság szerint a bejelentővédelmi törvény módosításai sértik az uniós irányelveket és az Európai Unió Alapjogi Chartáját. A törvény viszont még nem lépett életbe, mivel az Alkotmánybíróság felfüggesztette a hatályát – tájékoztatott a TASR.

A hivatal 2026. január 1-től megszűnt volna, de az Alkotmánybíróság döntése nyomán változatlan formában működik.

A törvénymódosítás a Bűncselekmények Áldozatainak és a Társadalomellenes Tevékenységet Bejelentőknek Védelmet Nyújtó Hivatal létrehozásáról rendelkezett, és a bűncselekmények áldozatainak kárpótlását is átvette volna az igazságügyi minisztériumtól. A törvény a bejelentéstevőknek nyújtott védelem felülvizsgálatát tartalmazza a büntetőeljárások és a közigazgatási eljárások során.

A törvényt decemberben fogadta el a parlament, Peter Pellegrini államfő megvétózta, de a törvényhozás újra megszavazta, változatlan formában.

Ezt követően az ellenzéki pártok az Alkotmánybírósághoz fordultak, szerintük a törvény alkotmánysértő, és ellenkezik az uniós joggal is.

Azt is kifogásolták a beadványban, hogy gyorsított eljárásban fogadta el a parlament, valamint hogy a jogszabály lerövidíti a hivatal igazgatójának megbízatási idejét, és változásokat vezet be a bejelentők védelmében.

„A Bizottság ismételten és részletesen kifejtette a fenntartásait, a szlovák parlament ennek ellenére megszavazta a törvényi változtatásokat” – áll az EU végrehajtó szervének az eljárás megindításáról szóló határozathoz fűzött nyilatkozatában.

Az Európai Bizottság közölte Szlovákiával a törvénymódosítással kapcsolatos kifogásait és további információkat, valamint magyarázatot kért.

Erre általában két hónapon belül kell válaszolni, de az EB most egy hónapot adott Szlovákiának.

Ha az EB nem kap kielégítő választ és Szlovákia nem módosítja a törvényt, az eljárás újabb szakaszba lép és a Bizottság indokolással ellátott véleményt küld a tagállamnak.

Ha ezután sem rendeződik a helyzet, az Európai Unió Bíróságához fordulhat.

Ha Szlovákia nem tenne eleget a bíróság döntésének, akkor szankciókat vezethet be ellene az EU.

Az EB december figyelmeztette Szlovákiát a bejelentővédelmi törvény módosítása és a hivatal átalakításával kapcsolatos tervek miatt, és sajnálkozását fejezte ki, hogy a parlament nem élt azzal a lehetőséggel, hogy részletesen konzultáljon a törvényről.

TASR/Felvidék.ma