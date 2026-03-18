A parlament visszavonta a Bejelentővédelmi Hivatal átalakításáról szóló törvényt

Visszavonta, vagyis érvénytelenítette a pozsonyi parlament kedden a Bejelentővédelmi Hivatal átalakításáról szóló törvényt, amelyet még tavaly decemberben fogadott el, majd az államfő megvétózott, s amelynek a hatályát az alkotmánybíróság felfüggesztette.

A most visszavont jogszabály alapján a Bejelentővédelmi Hivatal (ÚOO) januártól egy szélesebb feladatkörökkel megbízott hivatallá változott volna, szerepét egy új szerv, a Bűncselekmények Áldozatainak és a Társadalomellenes Tevékenységet Bejelentőknek Védelmet Nyújtó Hivatal (OBTCaOPC) vette volna át, amelynek jogköreit néhány, az igazságügyi minisztériumtól átvett tevékenységi területtel akarták bővíteni, köztük a bűncselekmények áldozatainak jóvátételi kérdésével.

A jogszabály visszavonását – a lépést kezdeményező – kormánykoalíciós képviselők azzal indokolták, hogy mivel a törvény rendelkezéseinek hatályát az alkotmánybíróság felfüggesztette, olyan jogi állapot állt elő, amelynek következményeként fel kellett függeszteni azoknak az igényeknek az elbírálását, amelyek az uniós felújítási alapból fizetendő támogatásokat célozták, és így késedelmek állhattak volna elő a kifizetések terén.

Ellenzéki képviselők egy csoportja a törvény hatályának felfüggesztését kérte az alkotmánybíróságtól, amely még a hatálybalépést megelőzően függesztette fel annak érvényességét.

A jogszabályt közvetlenül az elfogadását követően Peter Pellegrini államfő is megvétózta, részint arra hivatkozva, hogy szerinte a törvény elfogadásánál nem volt indokolt a gyorsított eljárás alkalmazása, részben pedig azt bírálta, hogy nem sikerült eloszlatni az Európai Bizottságnak a jogszabállyal kapcsolatos aggályait. Az államfő vétóját még decemberben egy újbóli jóváhagyással törte le a parlament.

A szlovákiai hivatali struktúrában korábban – sem formáját, sem deklarált küldetését tekintve – nem létező ÚOO 2021 szeptemberében kezdte meg működését, Eduard Heger liberális-progresszív, megbízotti kabinetként működő kormányának idején. Akkor a hivatal létrehozását azzal indokolták, hogy serkentheti azoknak az állampolgároknak a bejelentési hajlandóságát, akik úgy érzik, hogy a közpénzekkel történő visszaélésekkel kapcsolatos információkról van tudomásuk. Ebben a formában való működése során a hivatalt és vezetését számos bírálat érte feltételezett politikai motiváltsága miatt.

