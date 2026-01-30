Az SZMPSZ idén is meghirdette tanulmányi versenyeit és fesztiváljait a tanulók részére

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége nem csupán a felvidéki pedagógustársadalomnak nyújt támogatást és szakmai hátteret, hanem a fiatalok számára is számos tanulmányi versenyt hirdet.

Az SZMPSZ a 2026-os esztendőben is meghirdeti a felvidéki magyar alapiskolások részére

a Felvidéki Fizikaversenyt, az ÖKO-LOGIKA Környezetvédelmi Csapatversenyt, valamint a Jókai és kora műveltségi vetélkedőt és a Kaszás Attila Versmondó Fesztivált.

Mindezen vetélkedők és fesztiválok hiánypótlóak a közösségeink számára.

V. Felvidéki Fizikaverseny

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a 2025/2026-os tanévben ismét meghirdeti az V. Felvidéki Fizikaversenyt az alapiskolák 8. évfolyamos, valamint a nyolcosztályos gimnáziumok 3. évfolyamos tanulói számára.

Mint a szervezők kifejtették: a verseny célja,

hogy felkeltse a tehetséges diákok érdeklődését a fizika iránt, fejlessze problémamegoldó, megfigyelő, kísérletező és szövegértési készségeiket, lehetőséget adjon a fizikában kiemelkedő tanulóknak tudásuk megmutatására.

A fizikaverseny két fordulóból áll. Az első forduló gondolkodtató feladatokat, kísérletelemzéseket és fizikatörténeti kitekintést tartalmaz. Idén külön hangsúlyt kap Öveges József fizikatanár munkássága. A második forduló az országos döntő, kreatív és játékos problémamegoldó feladatokkal.

A verseny az alapiskola 6–8. évfolyamának fizikatananyagához illeszkedik. A versenyre online formában jelentkezhetnek február 28-ig. További részleteket az V. Felvidéki Fizikaversenyről a pályázati rovatunkban olvashatnak ITT.

ÖKO-LOGIKA Környezetvédelmi Csapatverseny

Az SZMPSZ ugyancsak meghirdeti az idei tanévben is az ÖKO-LOGIKA Környezetvédelmi Csapatversenyt. A vetélkedőre az alapiskolák 7–9. évfolyamos, valamint a nyolcéves gimnáziumok 2–4. évfolyamos tanulóiból álló csapatok jelentkezését várják.

A verseny célja a környezeti ismeretek elmélyítése, az önálló ismeretszerzés és a rendszerszemléletű, komplex ökológiai gondolkodás fejlesztése, a fenntarthatóság kérdéseinek tudatosítása, valamint a tehetséggondozás támogatása.

A versenyre az egyes tanintézményekből háromfős csapatok jelentkezhetnek. A verseny írásbeli és szóbeli fordulóból áll. Az előbbi feladatsora a környezetvédelmi alapfogalmakra, folyamatokra, összefüggésekre, fajismeretre összpontosít. A szóbeli kiselőadás helyi környezetvédelmi problémák és megoldások bemutatását, vagy választott ökológiai, természetvédelmi téma prezentációját foglalja magába.

Az elektronikus jelentkezés határideje február 28-a. Az ÖKO-LOGIKA Környezetvédelmi Csapatversenyről bővebbet a pályázati rovatunkban találnak ITT.

Jókai és kora irodalmi-műveltségi vetélkedő

Immár huszadik alkalommal hirdetik meg a Jókai és kora irodalmi-műveltségi vetélkedőt az alapiskolás felső tagozatos tanulók és a nyolcosztályos gimnáziumok 1–4. évfolyamos diákjai részére.

A verseny célja egyrészt a tisztelgés Jókai Mór hatalmas életműve előtt, valamint a klasszikus magyar irodalom népszerűsítése, a szövegértés, íráskészség, memória és szókincs fejlesztése.

A vetélkedőre háromfős csapatok jelentkezését várják. Az online jelentkezési határidő február 20-a. A Jókai és kora irodalmi-műveltségi vetélkedőről bővebb információkat a pályázati listánkon olvashatnak ITT.

Kaszás Attila Versmondó Fesztivál

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a komáromi Jókai Mór Alapiskolával, a Komáromi Jókai Színházzal, Komárom városával és az Egressy Béni Városi Művelődési Központtal karöltve szervezi meg idén is a Kaszás Attila Versmondó Fesztivált. A nagy múltú esemény a Jókai Napok kísérőrendezvénye.

A fesztivált három kategóriában hirdetik meg. I. kategória: 1–4. osztály; II. kategória: 5–9. osztály / nyolcosztályos gimnáziumok 1–4. osztály; III. kategória: középiskolák 1–4. osztály.

A versmondók két költeménnyel készülnek. Kötelező vers Csukás István, Zelk Zoltán, Kosztolányi Dezső, Szilágyi Domokos műveiből. Emellett egy szabadon választott verssel készülnek a fesztiválra.

Az iskolai fordulót követően az országos döntőre június 13-án a Komáromi Jókai Színházban kerül sor.

A Kaszás Attila Versmondó Fesztiválra online módon április 24-ig lehet jelentkezni. További információkat a fesztiválról a pályázati listán találnak ITT.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által meghirdetett versenyekről a szövetség honlapján is olvashatnak.

Pásztor Péter/Felvidék.ma