Maroš Žilinka legfőbb ügyésszel találkozott az államfő

Peter Pellegrini köztársasági elnök pénteken fogadta Maroš Žilinka legfőbb ügyészt. Žilinka tájékoztatta az államfőt a főügyészségnek a korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos álláspontjáról, valamint az adóügyi bűncselekményekkel kapcsolatos jogalkotási helyzetről – számolt be a legfőbb ügyész a közösségi médiában.

Žilinka tájékoztatta az államfőt a jogállamiság helyzetéről.

„Beszéltünk a jogalkotás szintjéről és színvonaláról. Egyetértettünk az államfővel abban, hogy korrekt kapcsolatokra van szükség a legfőbb közjogi méltóságok között. Nagyra értékelem a köztársasági elnök konstruktív hozzáállását ezekhez a kérdésekhez” – fogalmazott a legfőbb ügyész.

TASR/Felvidék.ma