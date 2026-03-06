Home Itt és Most Maroš Žilinka legfőbb ügyésszel találkozott az államfő
Itt és Most

Maroš Žilinka legfőbb ügyésszel találkozott az államfő

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Peter Pellegrini, Facebook)

Peter Pellegrini köztársasági elnök pénteken fogadta Maroš Žilinka legfőbb ügyészt. Žilinka tájékoztatta az államfőt a főügyészségnek a korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos álláspontjáról, valamint az adóügyi bűncselekményekkel kapcsolatos jogalkotási helyzetről – számolt be a legfőbb ügyész a közösségi médiában.

Žilinka tájékoztatta az államfőt a jogállamiság helyzetéről.

„Beszéltünk a jogalkotás szintjéről és színvonaláról. Egyetértettünk az államfővel abban, hogy korrekt kapcsolatokra van szükség a legfőbb közjogi méltóságok között. Nagyra értékelem a köztársasági elnök konstruktív hozzáállását ezekhez a kérdésekhez” – fogalmazott a legfőbb ügyész.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Öngólt lőtt a lex Beneš: a rendőrség szerint...

Kongresszusra készül a KDH, tisztújítás nincs napirenden

Pénteken dönt a bíróság J. Č. és P....

Pavol Gašpar elfogadja az államfő döntését

Akár 30 centtel is drágulhat az üzemanyag a...

Nyelvi Jogok 2.0: lovaskocsiból repülőgépre

„Százezerrel kevesebben lettünk, de a sorsunk még a...

Egyhavi bércsökkentés az SIS igazgatójának büntetése

Szélhámosok küldözgetnek sms-t a Szlovák Posta nevében

A szlovák áramszállító felmondja a vészhelyzeti áramszállításról szóló...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma