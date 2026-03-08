NVI: a 106 egyéni választókerületben 872 jelöltet jelentettek be

Lejárt az egyéni választókerületi jelöltállítás, továbbá az országos listaállítás határideje is, a 106 egyéni választókerületben 872 jelöltet jelentettek be – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az MTI-vel szombat este.

Azt írták: pénteken 16 órakor lejárt az egyéni választókerületekben a jelöltállítás határideje, az országos listák bejelentésére pedig szombaton 16 óráig volt lehetőség.

Hozzátették: az egyéni jelölteket az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok (oevb) vették nyilvántartásba, ennek feltétele legalább 500 érvényes ajánlás benyújtása volt. A 106 egyéni választókerületben 872 jelöltet jelentettek be, amelyből 660 jelöltet vettek nyilvántartásba az oevb-k szombatig.

Felhívták a figyelmet arra: az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok mellett működő irodák négy napon belül elvégzik a benyújtott ajánlások ellenőrzését, amely alapján az illetékes oevb dönt a jelöltek nyilvántartásba vételéről. Hozzátették: országszerte 91 olyan, határidőben bejelentett jelölt van, akinek a nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntést legkésőbb kedden hozzák meg a bizottságok.

Az NVI közleményében arról is írt, országos listát az a jelölőszervezet állíthatott, amely legalább 71 egyéni választókerületben, a fővárosban és legalább 14 vármegyében állított jelöltet. Az országos listák nyilvántartásba vételéről a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) döntött és a listaállítási határidő lejártát követően sorsolással állapította meg a listák szavazólapon szereplő sorrendjét.

Ezek alapján a nyilvántartásba vett pártlisták a következő sorrendben szerepelnek majd a szavazólapokon: Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Tea Párt Közösség, Tisztelet és Szabadság Párt, Mi Hazánk Mozgalom, Demokratikus Koalíció, A Szolidaritás Pártja – Magyar Munkáspárt, Fidesz-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt.

Ezen pártok közül a Tea Párt Közösség biztosan nem kerül rá a szavazólapokra, mert nem teljesítette az országos lista állításának követelményeit, ugyanakkor a vonatkozó jogszabályi környezet alapján a sorsolásban még részt vett – írták.

Közölték azt is, az országgyűlési választáson a nemzetiségek is állíthatnak országos listát, amelyre a határidő szintén szombaton 16 órakor járt le. Az országos lista állításának lehetőségével 12 nemzetiség élt, a 13 elismert nemzetiség közül a szerb nemzetiség nem állított listát. Jelezték: a nemzetiségek a törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén kedvezményes mandátumhoz juthatnak a választáson, ennek hiányában szószólót küldhetnek az Országgyűlésbe.

Az NVI közleményébe arról is írt, a jelölőszervezetek összesen 167 536 ajánlóívet igényeltek, ebből 159 283-at vittek vissza szombaton 16 óráig. A statisztika szerint a Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk Mozgalom és a Tisztelet és Szabadság Párt állított mind a 106 választókerületben jelöltet.

MTI/Felvidék.ma