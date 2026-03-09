Több mint 200 diák bizonyította be Nagykőrösön, hogy 2026-ban is trendi Aranyt szavalni

Március 6–7-én ismét a magyar irodalom fővárosává vált Nagykőrös, ahol több mint kétszáz középiskolás részvételével rendezték meg a XVI. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai Arany János Balladamondó Verseny. A Kárpát-medence különböző pontjairól érkező diákok két napon át bizonyították: a 19. századi balladák ma is képesek megszólítani a fiatalokat.

Két napra Nagykőrös lett az irodalom fővárosa

A versenyt Nagykőrös Város Önkormányzata, a Nagykőrösi Arany János Kulturális Nonprofit Kft. és a Nagykőrösi Arany János Társaság közösen szervezte meg. A rangos esemény, amelyet először 1981-ben rendeztek meg, mára a Kárpát-medence egyik legjelentősebb irodalmi megmérettetésévé vált.

A verseny szakmai színvonalát idén is elismert szakemberekből és művészekből álló zsűri biztosította: L. Simon László, a zsűri elnöke, dr. Bárdos Dóra, Batár Zsolt Botond, Batárné Szigeti Márta, Borbély Sándor, Bujdosóné Halmai Mária, dr. Dósa Zsuzsanna, dr. Havas Judit, Hűvösvölgyi Ildikó, Kovács Róbert, dr. Lutter Imre, dr. Makai Katalin, dr. Mocsai Zoltánné, Molnár H. Boglárka, prof. dr. Pap Ferenc, R. Kárpáti Péter, Szabó Simon, Szennik Éva, Tege Antal, Tóth Zsóka. Varga Miklós, Wiegmann Alfréd, Zánki-Tóth Enikő és Zsuffa Tünde, a zsűri tagjai.

Több, mint verseny – közösségi élmény

A balladamondó rendezvény azonban idén is jóval több volt, mint egy szavalóverseny. A résztvevők különleges programokon keresztül ismerkedhettek meg a város történetével, majd egy közös koncerten szórakozhattak a Kávészünet Zenekar előadásán, akik a Kultúra Fiatal Nagykövetei címet viselik.

Az esemény egyik legfelemelőbb része a közös szavalás volt: közel kétszáz diák együtt mondta el Arany János sorait, különleges hangulatot teremtve a teremben.

A határon túlról érkező fiatalok számára pedig különösen emlékezetes maradt az a pillanat, amikor a helyi diákok elénekelték nekik a Nélküled című dalt – a közös éneklés sokak szemébe csalt könnyeket.

A tehetségek találkozóhelye – 8 díjat osztott ki a zsűri

A szervezők szerint a verseny egyik legfontosabb küldetése, hogy lehetőséget adjon a fiatal irodalmi tehetségek bemutatkozására, miközben tovább erősíti Arany János kultuszát. Dr. Körtvélyesi Attila polgármester köszöntőjében kiemelte: „Ez a gálaest a tehetségekről szól, és azokról, akik a tehetség felismeréséért, kibontakoztatásáért, szárnyalásáért tettek és tesznek. Arany Jánostól elválaszthatatlan a tehetség. Benne és általa. A benne élő és az általa kibontakozó tehetségek nélkül ma sokkal szegényebb lenne nemzetünk. Hiszem, hogy azok a fiatalok, akik napjainkban Arany balladáit mondják, holnap is képesek lesznek megszólalni – igazságosan, érzékenyen és felelősen. A társadalmunknak szüksége van erre az „Arany János-i” tartásra.

A kétnapos rendezvényt ünnepélyes eredményhirdetés zárta, ahol a legkiemelkedőbb előadásokat díjazták.

Ballada Értő Tolmácsolásáért különdíjban részesült: Barinkai Oszkár, Budapest, Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium

Szép Magyar Beszédért különdíjban részesült: Gál Géza Gergő, Karcag, Karcagi SZC Nagy László Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola

A Magas Szintű Felkészülésért különdíjban részesült: Harangozó Milán, Debrecen, Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Közönség Különdíja elismerésben részesült: Sütő Sára, Budapest, Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskola

A Magyar Versmondók Egyesületének Különdíja elismerésben részesült: Csernai Kristóf, Kecskemét, Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda

A XVI. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai Arany János Balladamondó Versenyen Bronz fokozatot ért el: Jóni Boglárka Csilla, Eger, Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium

A XVI. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai Arany János Balladamondó Versenyen Ezüst fokozatot ért el: Barkó Kincső Emese, Pécs, Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma

A XVI. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai Arany János Balladamondó Versenyen Arany fokozatot ért el: Révész Balázs, Budapest, Alternatív Közgazdasági Gimnázium

A rendezvényen a diákok életre keltették Arany János balladáinak sötét, drámai és filmszerű világát. Az előadásokból kiderült: Arany történetei ma is éppen olyan izgalmasak és átélhetők, mint egy modern sorozat epizódjai.

A jelenlévők bebizonyították: több mint negyven év után is élő hagyomány a balladamondás, és a fiatalok számára is inspiráló találkozási pont a magyar irodalom egyik legnagyobb alakjának öröksége.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma