Foltra foltot varrunk és arra ébredünk, művészetté vált

Balassa Zoltán
A foltvarrás eredménye (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

Március 3-án nyílt meg Haltenberger Sarolt foltvarrásos munkáinak kiállítása Öltött ötletek címmel. A megnyitóra nem tudtam elmenni, így most néztem meg a tárlatot, mely a kassai MaJel Rovás Központ FiguratiF Galériájában tekinthető meg március 20-ig.

Kassán már évekkel ezelőtt volt egy ilyen kiállítás, amikor megtudtuk, ezeket a foltmunkákat az amerikai farmerek asszonyai készítették elnyűtt ruhanemű még használható részeiből.

Eredetileg a szükség, az ínség keltette ezt a megoldást életre. Valamikor kézi varrással készültek. Azonban később jött a varrógép.

De kiderült, a patchworknek elnevezett munkák a 20. század elején Háromszéken is készültek, csak nem ez volt a nevük. Mára azonban már polgárjogot nyertek a képzőművészetben is, és már a neten is található útmutatás az ilyen munkák elkészítéséhez.

Haltenberger Sarolt (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

Világunk azóta megváltozott. A fogyasztás lett hajtómotorrá. Nincs szükség tartós árucikkekre, mert akkor az emberek kevesebbet fognak vásárolni, s kisebb lesz a haszon. Apámnak még olyan öltönye volt, mely egy életen át elkísérte.

Ma már ilyen ruhadarabok nincsenek. A foltvarrás még abból a spórolós világból üzen, amikor nem a mértéktelen fogyasztás volt az úr, hanem sok mindent újrahasznosítottak. Sokakat elgondolkoztatott már, hogy hová fog ez vezetni.

A földünk kínálta nyersanyagok zöme egyszer kimerül. Más bolygókról szerezzük be majd azokat? A másik oldalon meg a szemét és ócska kacat borít el bennünket.

Az egyik takaró (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

Haltenberger Saroltot nem a szükség ösztökélte, hanem egy belső kényszer. Egy kihívás. De akaratlanul egy olyan világ üzenetét közvetíti, mely minden esetlegessége ellenére sokkal emberibbnek tűnik, mint a mai. A kiállított munkák ilyen szomorkás gondolatokat is ébresztenek a látogatóban. Gyönyörködjük bennük!

Balassa Zoltán/Felvidék.ma

