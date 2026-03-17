Fico bejelentette, a V4-ek szintjén lesz a benzin és a gázolaj ára Szlovákiában

A következő hetekben a V4-es országok szintjén lesz a benzin és a gázolaj ára Szlovákiában, és lényegesen olcsóbb lesz, mint Ausztriában – jelentette ki kedden Robert Fico (Smer-SD) kormányfő, miután tárgyalt a Slovnaft vezetésével.

„Azt akarjuk, hogy a V4-es államok szintjén legyenek az üzemanyagárak, és olcsóbbak, mint Ausztriában” – jelentette ki a kormányfő, hozzátéve, most is ez a helyzet. Kijelentette azonban, hogy az alacsonyabb árak problémákat is okoznak.

„Ma figyelmeztettek a Slovnaft vezetői, hogy mivel Szlovákiában lényegesen olcsóbb a gázolaj, mint Lengyelországban, egyes északi járásokban rengetegen tankolnak, és nem csak a kocsijuk üzemanyagtartályába” – mondta Fico.

A kormány megállapodott a Slovnafttal, hogy a tankolás mennyiségének esetleges korlátozását a töltőállomásokra bízza, és olyan kormányrendeletet készít elő, amely alapján a külföldi sofőrök drágábban tankolnának.

„Egy külföldinek annyit kell fizetnie a gázolajért, mint mondjuk a saját országában, egyszerűen teljesen más ár lesz számukra. Megtehetjük ezt, a vonatkozó törvényi előírások lehetővé teszik. A jogalkotók jelenleg elemzik, hogy elfogadjunk-e ilyen rendeletet” – tette hozzá kormányfő.

tasr/Felvidék.ma