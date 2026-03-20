Tovább drágul az üzemanyag: újabb áremelkedés jöhet

Az üzemanyagárak a múlt héten átlagosan mintegy öt centtel emelkedtek, és a növekedés a következő napokban is folytatódhat – derül ki az XTB pénzügyi társaság elemzéséből.

A benzin ára a 11. héten 2,9 százalékkal (literenként 0,043 euróval) nőtt, így elérte az 1,524 eurós literenkénti szintet. A gázolaj ára ennél is nagyobb mértékben, 3,7 százalékkal (0,055 euróval literenként) emelkedett, 1,528 euróra.

„A jövő héten az üzemanyagárak további, két és hét cent közötti növekedésére számítunk”

– mondta Matej Bajzík, az XTB pénzpiaci elemzője.

A drágulás hátterében elsősorban a fokozódó geopolitikai bizonytalanság és a kőolaj világpiaci árának emelkedése áll. A helyzetet különösen a közel-keleti fejlemények befolyásolják: az iráni energetikai infrastruktúrát ért támadások ellátási zavaroktól való félelmet keltettek, ami az energiaárak növekedéséhez vezetett.

Az energiaárak emelkedése és a kőolajszállítások akadozása már Közép-Európában is érezteti hatását. A szlovák kormány ezért rendkívüli intézkedéseket vezetett be az üzemanyagpiac stabilizálása érdekében.

A kormány március 19-től 30 napra lehetővé tette a gázolaj értékesítésének korlátozását a töltőállomásokon, visszafogta annak exportját, valamint magasabb árak alkalmazását engedélyezte a külföldi járművek számára, különösen a határ menti térségekben.

Az intézkedések célja az ún. üzemanyag-turizmus visszaszorítása és az esetleges üzemanyaghiány megelőzése. Az elemző szerint a további fejlemények elsősorban a konfliktus időtartamától és esetleges eszkalációjától függenek.

„Komolyabb problémát az jelentene, ha a magas energiaárak tartósan fennmaradnának, és begyűrűznének az áruk és szolgáltatások áraiba is”

– tette hozzá Bajzík.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk