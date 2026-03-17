A Magyar magazin március 18-i ajánlója

A Magyar magazin STV2-en szerdán, március 18-án 8.06-kor jelentkezik új műsorral. A tartalomból:
Jót s jól az intézményeinkben – ez volt a jelszava a Komáromi Pedagógiai Napoknak.
Naszvadon már tizedszer csatlakoztak a Wass Albert Felolvasó Maratonhoz.
Királyhelmecen vetélkedővel népszerűsítették a nyelvújító Helmeczy Mihály munkásságát.
Emlékművek, emlékhelyek II. /kettő/ címmel megjelent Kovács László és Görföl Jenő könyve.
Tárgyi kulturális örökségünk több száz darabját őrzi Détérben a Faluház.
A műsorvezető Holop Zsóka.
Ezt követi a Kimondó, amelyben Tóth Károly színművész vendége Kupec Zsófia, az Ilosvai Néptáncegyüttes meghatározó alakja, a téma pedig: miért éli újra virágkorát a folklór a 21. században.
BÁ/Felvidék.ma