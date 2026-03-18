A parlament alelnöke kacsának nevezte a bejutási küszöb megemeléséről szóló híreket

Tibor Gašpar, a parlament alelnöke kijelentette, most nem támogatná a parlamenti bejutási küszöb megemelését, a hírt kacsának nevezte. De azt elképzelhetőnek tartja, hogy párbeszéd induljon a pártok blokkokba tömörüléséről.

„Ez ugyanolyan kacsa, mint az, hogy igazságügyi miniszter leszek. Nem, nincs ilyen terv” – mondta Gašpar újságíróknak. „Most nem” – válaszolta arra a kérdésre, hogy támogatna-e ilyen változtatást.

„A választási rendszer módosítása kapcsán arról kellene elgondolkodni, hogyan vezessünk be olyan rendszert, amely blokkosodásra ösztönözné a pártokat

– ahogy Robert Fico mondja. Hiszen a mostani hármas koalíciónak is vannak problémái, nem még egy esetleges négyes vagy ötös koalíciónak – egy ilyen kormányzás csak a kínlódásról és az előrehozott választásról szól” – jelentette ki Gašpar.

Szerdán számolt be arról a KDH, hogy értesülései szerint a kormánykoalíció 5 százalékról 7-re, vagy akár 10 százalékra akarja emelni a parlamenti bejutási küszöböt. Erről kormánypárti képviselőktől értesült. A tervet a választási versenybe való durva beavatkozásnak nevezte, mivel szavazatok százezrei vesznének el. Michal Šimečka, a PS elnöke bejelentette, ha ez bekövetkezik, pártja felkínálja a széles választási koalíció létrehozását partnereinek.

