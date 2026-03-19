A miniszterelnök Brüsszelbe utazott az Európai Unió vezetőinek csúcstalálkozójára

Robert Fico szlovák miniszterelnök (Smer-SD) csütörtökön reggel Brüsszelbe utazott az Európai Unió tagállami vezetőinek csúcstalálkozójára. A tanácskozás fő témái között szerepel az ukrajnai háború, a közel-keleti konfliktus és annak energiaárakra gyakorolt hatása. A vezetők emellett a versenyképességről, a 2028 és 2034 közötti többéves pénzügyi keretről, a védelemről és biztonságról, valamint a migrációról is tárgyalnak. A csúcstalálkozó mellett euróövezeti ülésre is sor kerül.

Fico szerint Szlovákia Brüsszelben konkrét megoldásokat fog szorgalmazni az energiaárak csökkentésére, az európai ipar versenyképességének erősítésére, az energiabiztonság védelmére, valamint arra, hogy az EU jövőbeli hosszú távú költségvetésében megmaradjon az erős kohéziós politika és a közös agrárpolitika.

Megfogalmazása szerint a magas energiaárak jelentik jelenleg az unió legsúlyosabb versenyképességi problémáját. Az Európai Tanács ülésén ezért olyan intézkedéseket kíván támogatni, amelyek csökkentenék az áram árát az ipar és a háztartások számára is.

Fico szerint Szlovákia rendkívül súlyos helyzettel néz szembe az olajellátás terén is a Barátság kőolajvezeték tranzitjának leállása miatt.

Ukrajna azt állítja, hogy a területén található berendezést a január 27-i orosz támadások rongálták meg. A szlovák kormányfő szerint azonban a vezeték nem sérült meg. Arra számít, hogy az uniós vezetők fel fogják szólítani Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az olajszállítás helyreállítására. Fico szerdán egyúttal azt is jelezte, hogy nem támogatja az Ukrajnára vonatkozó zárókövetkeztetéseket, mivel a záródokumentum tervezetébe nem került be a Barátság kőolajvezetékre való utalás.

A többi témával kapcsolatban nem lát alapvető okot arra, hogy ne támogassa azokat, „amennyiben sikerül néhány dolgot keresztülvinni a versenyképesség területén”.

A miniszterelnök várhatóan legkésőbb pénteken (március 20-án) tér vissza Szlovákiába.

