Sulyok Tamás: a tehetséggondozás nemzeti erőforrás

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) húsz éve végzett munkája bizonyítja, hogy a tehetséggondozás nemzeti erőforrás – hangsúlyozta Sulyok Tamás köztársasági elnök szombaton a XVII. Kárpát-medencei Tehetségnapon Budapesten.

Hozzátette: a tehetséggondozás olyan befektetés a jövőbe, amely tudásban, közösségben és teljesítményben térül meg, és amelynek folytatása közös felelősségünk.

Az államfő, az esemény védnöke elmondta: a Matehetsz jubileumi évében öt fiatal tehetség köztársasági elnöki különdíjban részesül.

A díjazottak között zenész, mérnök, sportoló, kutató és színművész is szerepel, mivel a kiválósághoz több út vezethet – mutatott rá Sulyok Tamás, hozzátéve: közös bennük az a belső igény, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki önmagukból.

A köztársasági elnök kifejtette:

sokan hajlamosak a tehetséget velük született adottságként tekinteni, és hátradőlni, pedig az igazi tehetség felismeri, mi az a bizonyos plusz, és képes azt az élete részévé tenni.

Nem az a döntő, hogy valaki honnan indul, hanem az, hogy merre tart és milyen következetességgel halad azon az úton – hangsúlyozta a köztársasági elnök, aki a Matehetsz támogatója és a Kutató Diákok Mozgalmának fővédnöke is.

Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára elmondta: a Nemzeti Tehetség Program évről évre azon dolgozik, hogy a tehetség ne maradjon felismeretlen.

A program eddig összesen 22 ezer projekt megvalósulását segítette mintegy 45 milliárd forint támogatással,

évente 300-350 ezer fiatal kapott lehetőséget képességei kibontakoztatására határon innen és túl.

A program mára nemcsak támogatás, hanem egy átlátható és folyamatosan fejlődő rendszert is jelent, egységes pályázati struktúrát, bővülő intézményi hálózatot – mondta el az államtitkár, hozzátéve: növekszik a minősített tehetésgondozó műhelyek száma, és bővül a tehetséggondozó hálózat is.

Felhívta a figyelmet a tehetségeket támogató pedagógusok és szakemberek megbecsülésének fontosságára, valamint arra is, hogy a tehetség nem csupán egyéni lehetőség, hanem közös ügy. Olyan érték, amelyet fel kell ismernünk, támogatnunk kell, és amelyért közös felelősséget kell vállalni.

Hozzátette: ebből a meggyőződésből fakad az is, hogy az erre a célra felajánlott adóforintok minden évben hozzájárulnak a tehetségprogram támogatásához, és amely az idei évben csaknem 3 milliárd forintot jelentett tehetségeink felkarolására.

Hiszünk abban, hogy a Kárpát-medence a tehetségek földje, és nem hagyhatjuk, hogy akár egy is elkallódjon közülük – hangsúlyozta.

MTI/Felvidék.ma