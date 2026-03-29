Nagyheti pálfordulásra is buzdít a Remény hetilap virágvasárnapi száma

Az 1990 virágvasárnapján – vagyis immár harminchat éve – kiadásra kerülő felvidéki újság március 29-i dátummal megjelenő számának vezércikkét a lap főszerkesztő-helyettese, Molnár Tamás pozsonyi magyar lelkipásztor írta. A nagyheti pálfordulások fontosságára hívja fel az olvasók figyelmét, buzdítva őket, hogy szükség esetén merjenek és akarjanak változni.

Virágvasárnap üzenetét hozzák közelebb a lapot kézbe vevőkhöz Albán József atya gondolatébresztő írása, György Ferenc atya homíliája, és Barsi Balázs ferences szerzetes idézett gondolatai is.

A Remény legfrissebb számában interjút olvashatnak a csábi Zaťko házaspárral, akik vallják, hogy a szentségimádás csodákra képes.

A Szentatya által meghirdetett Assisi Szent Ferenc jubileumi év kapcsán néhány tippet kap az olvasó, hogyan kövesse a nyolcszáz évvel ezelőtt örökkévalóságba költözött szentet, többek közt az emberi egó elengedésében és a kedvesség gyakorlásában.

A közelmúltban elhunyt Bartal Károly Tamás emeritus jászóvári apátról is megemlékezik az aktuális szám. Továbbá beszámol a Jópásztor Alapítvány képviselőinek római útjáról, az Ipolyságon tartott nagyböjti egyházzenei áhítatról, Milan Lach görögkatolikus püspök pozsonyi hivatalba iktatásáról.

Az egyháztörténelmet kedvelők Juhász Attila atya összeállításában a kétszázötven éves Rozsnyói Egyházmegyét ismerhetik meg jobban, Csáky Károlytól pedig Palásthy Pálról tudhatnak meg többet.

A nagyheti szám az ifjúságról és ifjúsághoz is szól. Olgyay Csaba állandó diakónus, ifjúsági referens a helyes arányok betartásáról ír, s arra figyelmeztet cikkében, hogy a megnövekedett virtuális alkalmak ne menjenek a személyes találkozások rovására. A Napraforgó nevű ifjúsági rovat pedig többek közt egy fiataloknak meghirdetett sítúra szervezőjének válaszait közli a neki feltett kérdésekre, azt is megtudva, hogy a legmaradandóbb élményt a tábori szentmisék nyújtottak számára.

Ebben a számban is találnak liturgikus naptárt, keresztrejtvényt, receptet, néhány szép költeményt, a hét imáját, és természetesen gyerekeknek szóló történetet és megfejtésre váró feladványt is.

Az utolsó oldalon néhány ajánló kerül meghirdetésre, mégpedig magyar papi lelkigyakorlatra, délvidéki zarándoklatra, nagypénteki máriavölgyi magyar keresztútra, illetve Szemeten és Horvátjárfalun tartott magyar nyelvű húsvéti szentmisékre hívják az érdeklődőket.

Keressék a Remény legfrissebb számát, lapozzák jószívvel, terjesszék az újságot, a jövőben tudósítsanak saját egyházközségeik életéről. Jó olvasást kívánnak a lap szerkesztői!

MT/Felvidék.ma