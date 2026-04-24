Tűzoltóünnep Sikabonyban – leleplezték a felújított tűzoltószekeret

Ünnepi hangulat lengte be április 23-án délután Sikabonyt, ahol a dunaszerdahelyi Szent György-napok és a Sikabonyi esték programsorozatába illeszkedve tartották meg a hagyományteremtő szándékkal életre hívott „tűzoltóünnepet”. A közösségi összefogás erejét is tükröző rendezvényt a Sikabony Polgári Társulás és a Bíró Márton Polgári Társulás szervezte, méltó keretet adva a helyi tűzoltómúlt és -hagyományok felidézésének.

A helyi Gálffy Ignác Közösségi Ház hamar megtelt érdeklődőkkel, akik a köszöntőket és a színvonalas kulturális műsort követően egy különleges időutazás részesei lehettek.

Az ünnepi műsor nyitányaként Katona Natali tolmácsolásában Móra Ferenc Tűzoltó gyerekek imája című verse hangzott el, amely méltó, emelkedett alaphangot adott az eseménynek.

Ezt követően Kevicky Tünde köszöntötte a jelenlévőket, aki beszédében a közösségi összetartozás jelentőségét, a múlt iránti tiszteletet és a jövőbe vetett reményt hangsúlyozva méltatta az önkéntes tűzoltók áldozatos, elhivatott szolgálatát. Később személyes közreműködésével is – énekével – tovább emelte a kulturális műsor színvonalát.

Az ünnepi köszöntők sorát Fodor Mihály, a Sikabony Polgári Társulás elnöke nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta Szent György napjának szimbolikus jelentőségét, kiemelve a bátorság, az önfeláldozás és a helytállás azon értékeit, amelyek az önkéntes tűzoltók mindennapi szolgálatában is megmutatkoznak.

Mint fogalmazott:

Az önkéntes tűzoltók tevékenysége nem pusztán hivatás, hanem elhivatottság, amely a közösségi összefogás egyik legszebb példája, és amely nemcsak életeket és értékeket ment, hanem példát is mutat a jövő nemzedékeinek.

Fodor Mihály kiemelte továbbá a közelmúltban felújított, 1929-ből származó tűzoltószekér jelentőségét is, amely egyszerre őrzi a múlt örökségét, erősíti a közösségi identitást, és az összefogás kézzelfogható jelképeként hidat képez múlt, jelen és jövő között.

Az ünnepi köszöntők sorában ezt követően dr. Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere szólt a megjelentekhez. Beszédében hangsúlyozta Szent György napjának várostörténeti és közösségformáló jelentőségét, kiemelve, hogy az ilyen alkalmak erősítik a lokálpatriotizmust és lehetőséget adnak a közösségért dolgozók megbecsülésére.

A város elöljárója rámutatott a tűzoltók – különösen az önkéntesek – múltban és jelenben betöltött sokrétű szerepére, megjegyezve, hogy munkájuk a közösség biztonságának egyik alappillére.

Hájos Zoltán kitért a sikabonyi közösség példamutató összefogására is, kiemelve a felújított tűzoltószekér ügyét, valamint hangsúlyozva a város szándékát az önkéntes tűzoltók további támogatására és infrastrukturális hátterének megerősítésére.

A köszöntők sorában ezt követően dr. Puha György, Dunaszerdahely alpolgármestere szólt az egybegyűltekhez, aki személyes hangvételű gondolatokkal fordult a jelenlévőkhöz.

Felszólalásában kiemelte az önkéntes tűzoltók pótolhatatlan szerepét, hangsúlyozva, hogy ők a közösség számára a biztonság és a segítségnyújtás jelképei, akikre minden helyzetben számítani lehet.

Puha György méltatta a felújított, csaknem százéves tűzoltószekér megmentésében és újjáélesztésében részt vevők munkáját, valamint rámutatott a sikabonyi közösség példamutató összefogására, amely – mint kiemelte – a helyi értékek megőrzésének és a közösségi élet erősítésének egyik legfontosabb záloga.

Az ünnepi köszöntők sorát Czajlik Jenő, önkéntes tűzoltó tábornok zárta, aki emelkedett hangvételű gondolatokkal fordult a jelenlévőkhöz.

Beszédében kiemelte

az ünnep többrétegű jelentőségét, hangsúlyozva Szent György, valamint a tűzoltók védőszentjének, Szent Flórián alakjának szimbolikáját, továbbá az összefogás erejét, amely a tűzoltók és a közösségi szervezetek együttműködésében is megmutatkozik.

Czajlik Jenő rámutatott a tűzoltói hivatás sokrétűségére és nemességére, megjegyezve, hogy ez a szolgálat a másokon való önzetlen segítés egyik legszebb formája, amely hitből és elhivatottságból táplálkozik. Hozzátette továbbá, hogy a múlt értékeinek megőrzése és továbbadása – így a felújított tűzoltószekér példája is – elengedhetetlen a közösség jövőjének építéséhez és a hagyományok életben tartásához.

A köszöntőt követően Czajlik Jenő tábornok vezetésével ünnepélyes keretek között került sor a díjak és elismerések átadására, amelynek során a jelenlévő tűzoltók megható és felemelő pillanatok közepette vehették át a közösség megbecsülését kifejező kitüntetéseket.

A köszöntőket és a színvonalas kulturális műsort követően egy különleges időutazás részesei lehettek a jelenlévők. Darnai Zsolt, a Csallóközi Múzeum történésze „Fejezetek a dunaszerdahelyi és a sikabonyi tűzoltók történetéből” című, vetítéssel egybekötött előadásában elevenítette fel a térség tűzoltóéletének fontosabb állomásait, bemutatva a közösség szolgálatában álló önkéntesek áldozatos munkáját és örökségét.

Előadásában levéltári kutatásokra támaszkodva mutatva be a legfontosabb történeti mérföldköveket a régión belül.

Kiemelte mások mellett

a dunaszerdahelyi önkéntes tűzoltóság megszervezésének folyamatát, rámutatva azokra a társadalmi és történeti tényezőkre, amelyek a szervezet megerősödéséhez vezettek.

Mint megjegyezte, a térségben – így Sikabonyban is – a tűzoltói tevékenység évszázados múltra tekint vissza, amelyet számos dokumentum, tárgyi emlék és közösségi kezdeményezés őriz. Az előadó hangsúlyozta továbbá, hogy a múlt eseményeinek és tanulságainak feltárása nemcsak a hagyományőrzést szolgálja, hanem hozzájárul a közösségi identitás erősítéséhez és a jelenkori tűzoltói munka megbecsüléséhez is.

Az előadást követően az ünnepi alkalom egyik legmeghatóbb és legemlékezetesebb pillanata következett, amikor dr. Hájos Zoltán, Szomolai Ernő és Fodor Mihály – jelképes szalagátvágással – ünnepélyesen leleplezték a Gálffy Ignác Közösségi Ház előtt felállított, felújított tűzoltószekeret, amely a múlt értékeinek megőrzését és továbbadását jelképezi.

A történelmi jelentőségű relikviát Bozay Krisztián dunaszerdahelyi esperes áldotta meg, aki imájában hangsúlyozta a szolgálat, az önfeláldozás és a közösségért vállalt felelősség fontosságát, valamint Isten oltalmát kérte mindazokra, akik embertársaik védelmében végzik áldozatos munkájukat.

Az esperes atya kiemelte továbbá, hogy

a múlt értékeinek megőrzése és továbbadása a jelen erejévé és a jövő reményévé válhat, miközben a tűzoltók szolgálata a hitből és szeretetből fakadó legnemesebb küldetések közé tartozik.

Az esperes atya az ünnepi szertartás végén a jelenlévő tűzoltókat is megáldotta.

Az áldást megelőzően – és azt követően – a Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület Fúvószenekarának ünnepi előadását hallgathatták meg a jelenlévők, amely tovább emelte a rendezvény emelkedett hangulatát.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma