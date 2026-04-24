A visegrádi Szent György Lovagrend alapításának 700. évfordulójára

A Szent György Lovagrend fennállásának 700. évfordulóját ünnepli. A rendet 1326. április 24-én alapította Károly Róbert Visegrádon, ezzel létrehozva Európa első királyi alapítású világi lovagrendjét. Az évforduló alkalmat ad arra, hogy visszatekintsünk a rend gazdag történelmére, valamint megismerjük mai küldetését és tevékenységét. Erről beszélgettünk Beke Zoltánnal, a rend rozsnyói priorjával.

Hogyan foglalná össze a Lovagrend történetét, küldetését és mai működését?

Beke Zoltán: A Lovagrend alapításakor elsődleges feladata a királyi udvar védelme, valamint a Szent Korona őrzése volt. Különlegessége, hogy jogilag soha nem szűnt meg, még ha történelmi okokból működése időszakosan szünetelt is. A második világháborút követően nem működhetett, majd 1990-ben lovag báró Körös Cseke László kezdeményezésére újjáéledt.

Ma a rend működését egy korszerűsített rendi alkotmány szabályozza, amely az alapító szellemiséget ötvözi a jelen kor elvárásaival. A rendet a kancellár és a magisztrátus irányítja, a legfőbb döntéshozó szerv pedig a rendi ülés. Küldetésünk ma is összetett: a magyar nemzeti értékek védelme, a hagyományőrzés, a tudományos és kulturális élet támogatása, valamint a keresztény erkölcsi értékek képviselete. Jelmondatunk hűséget és elkötelezettséget fejez ki a közösség iránt. In veritate Iustus Sum Huic Fraternete Societatis, azaz magyarul „Valósággal igaz vagyok e testvéri szervezet iránt”.

Hogyan jelennek meg ezek az eszmék a mindennapi tevékenységükben?

Beke Zoltán: A Lovagrend tevékenysége sokrétű: szociális, oktatási, kulturális és tudományos területeken egyaránt jelen vagyunk. Kiemelt szerepet kap a karitatív munka: segítünk a rászorulóknak, támogatjuk a nehéz helyzetben lévő közösségeket, és aktívan részt veszünk segélyprogramokban. A Magyarok Kenyere programhoz való hozzájárulásunk, valamint a háború sújtotta területeken végzett segítségnyújtásunk is ezt a küldetést tükrözi.

Fontos számunkra a fiatalok megszólítása is. Olyan értékeket igyekszünk átadni, amelyek a hitre, a közösség iránti felelősségre és a hazaszeretetre épülnek. Hagyományőrző bemutatók, oktatási programok és közösségi események révén próbáljuk közelebb hozni számukra a történelmet és a lovagi eszméket.

Az oktatás területén is aktívan jelen vagyunk: részt veszünk iskolák és óvodák alapításának kezdeményezésében, működtetésében és támogatásában. Emellett kiemelt szerepet tölt be az Alsóbodokon található Esterházy János Zarándokközpont működtetése is, amelyet a néhai Paulisz Boldizsár hozott létre, és jelenleg ifj. Csámpai Ottó igazgatása alatt áll. A központ évente mintegy 4000 látogatót fogad, és fontos szellemi, kulturális találkozóhelyet biztosít.

Milyen szerepet tölt be a felvidéki nagypriorátus a rend életében?

Beke Zoltán: A felvidéki nagypriorátus ugyan kis létszámú, de annál elkötelezettebb közösség. Több alkalommal szerveztük meg a Lovagrend Nyári Egyetemét, és ezek anyagait könyv formájában is megjelentettük. Tagjaink aktívan részt vesznek a tudományos és kulturális életben, publikálnak, előadásokat tartanak, és szervezik a közösségi rendezvényeket.

Karitatív tevékenységünk is jelentős: évente több ezer euró értékben nyújtunk támogatást, valamint segélyszállítmányokat juttatunk el a Kárpát-medence különböző régióiba. Emellett fontos szerepet vállalunk hagyományőrző és oktatási kezdeményezésekben, például apródképző működtetésében és történelmi bemutatók szervezésében.

Milyen jelentős események kapcsolódnak a jubileumi évhez, és mit üzennek a jövő generációinak?

Beke Zoltán: A jubileumi év kiemelt eseményei között szerepel a visegrádi nyári egyetem és a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok, amely a középkori hagyományokat idézi meg és az 1335-ös királytalálkozónak állít emléket.

A jövő generációinak azt szeretnénk üzenni, hogy az értékek megőrzése nem csupán múltidézés, hanem felelősség. A hit, a szolgálat, az emberség és a közösség iránti elkötelezettség ma is érvényes és követendő. A Lovagrend célja, hogy ebben példát mutasson, és élő kapcsolatot teremtsen múlt és jelen között.

A szerző felvételei

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma