Megállapította a választás országos listás eredményét az NVB

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: MTI

Megállapította az április 12-ei magyar országgyűlési képviselő-választás országos listás eredményét szerdai ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

A parlamenti választás országos listás eredményét a Nemzeti Választási Bizottságnak kellett megállapítania az országos listás választás területi részeredményéről kiállított jegyzőkönyvek, a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított jegyzőkönyvek alapján, május 4-éig.

Miután valamennyi jegyzőkönyv az NVB rendelkezésére állt, a testület szerdai ülésén egyhangú döntéssel megállapította az országos listás eredményt. Az országos listáról kiadható 93 mandátumnál az országos listákra leadott voksokat (a Magyarországon, illetve levélben leadottakat) és az egyéni választókerületekben nem hasznosuló, úgynevezett töredékszavazatokat vették figyelembe.

Az NVB ezek alapján a Tisza Pártnak 45, a Fidesz-KNDP-nek 42, a Mi Hazánk Mozgalomnak hat országos listás mandátumot tudott kiadni.

MTI/Felvidék.ma

