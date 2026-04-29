Nyitrán szervezik meg a Katedra-versenycsalád országos döntőit

Felvidék.ma
Katedra Polgári Társulás május folyamán szervezi meg a Katedra-versenyek országos döntőjét a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen. Az irodalom- és történelemverseny az idei évben ünnepli a 30. évfordulóját, a jubileumról szeretnénk méltó keretek között megemlékezni.

A Katedra Polgári Társulás május 18-án, 20-án, valamint 25-én szervezi meg a Katedra-versenycsalád nyitrai országos döntőit: a Katedra Irodalomverseny, Katedra Történelemverseny, Katedra Alsó Tagozatos Verseny és Katedra Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő záró fordulóját.

Az irodalomverseny és a történelemverseny idén ünnepli a 30. évfordulóját, a jubileumot  a szervezők szeretnék méltó módon megülni – olvasható a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben.

A Katedra-versenyek hazai fejlesztésű megmérettetések, a felvidéki alapiskolás tanulóknak szólnak, és az egész tanévet végigkísérik.

A versenyek fő célja a szaktárgyi ismeretek bővítése, a problémamegoldás és kreativitás fejlesztése, valamint a tehetséggondozás elősegítése.

A döntőket levelezős fordulók előzik meg, melyekbe az idei tanévben 211 háromfős csapat, vagyis 633 tanuló kapcsolódott be az ország szinte valamennyi magyarlakta vidékéről.

Az országos döntők a következő időpontokban zajlanak: Május 18.: Katedra Alsó Tagozatos Verseny (16 háromfős csapat) és Katedra Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő (16 háromfős csapat). Május 20.: Katedra Irodalomverseny, I. és II. kategória (2 x 20 háromfős csapat). Május 25.: Katedra Történelemverseny (15 háromfős csapat).

Valamennyi verseny Nyitrán, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Darázsi út alatt álló B épületének D2-es és D3-as termében (949 01 Nitra, Dražovská 4.) kerül megrendezésre.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

