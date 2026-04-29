Blanár: Szlovákia számára fontos a tiszteleten alapuló jószomszédi viszony

Szlovákia számára fontos a kölcsönös tiszteleten alapuló jószomszédi viszony mindenkivel, akik érdekelt a jó kapcsolatok fenntartásában – jelentette ki Juraj Blanár külügyminiszter Andrej Danko, az SNS elnökének Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök Felvidékkel kapcsolatos kijelentéseiről szóló keddi (április 28.) kritikájára reagálva.

A tárca állásfoglalását a külügyminisztérium kommunikációs osztálya bocsátotta a TASR hírügynökség rendelkezésére. „A szlovák külügy következetesen védi a nemzeti és az állami érdekeket és Szlovákia szuverenitását.

Következetesen így tettünk Orbán Viktor kormánya alatt, és így fogunk tenni Magyar Péter leendő kormánya alatt is.

A kölcsönös tiszteleten alapuló jószomszédi viszonyokra törekszünk mindazokkal, akik érdekeltek abban, hogy jó kapcsolatokat ápoljanak Szlovákiával” – mondta Blanár.

