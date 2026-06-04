A jövő hét elején rendezik meg a XVI. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny döntőjét

Gombaszög ad otthont június 8-9-én a XVI. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny döntőjének. A mintegy félezer résztvevővel büszkélkedő program a Kárpát-medence egyik legrangosabb kulturális rendezvénye, amelynek lebonyolításában a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia szakmai partnerként, társszervezőként vesz részt.

Az immár emblematikussá vált Gombaszögi Nyári Tábor helyszínén rendezik június 8-9-én a XVI. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny döntőjét. A felvidéki kultúrában fontos szerepet játszó megmérettetés iránt töretlen az érdeklődés: a jelentkezők száma napjainkra már elérheti a félezret. Az indulók – az országrészt lefedő – nyolc területi elődöntőn kapnak lehetőséget felkészültségük és rátermettségük bizonyítására. A gombaszögi döntőre a legjobb hetvenhat versenyző kapott meghívást.

Az érkezők öt kategóriában indulnak.

A szervezők tapasztalatai szerint a mesemondáshoz való hozzáállás lényegesen javult az évek folyamán, ami hatott a mesemondás előadásmódjára is, ezért a kategóriák színvonala lényegesen erősödött.

Az előrelépés annak is köszönhető, hogy olyan kiváló szakmai fórumok alakultak, mint például a Kisújfalusi Meseműhely. A fórumok létrehozói eredményesen tudják megszólítani 30-50 kilométeres körzetből azt az érdeklődői kört – pedagógusokat, mesemondó diákokat – akik hosszabb távon biztosíthatják a verseny utánpótlását.

„A fiatalok motivációja két pilléren nyugszik

– emeli ki Varga Norbert, a Hagyományok Háza Hálózat munkatársa, a verseny szakmai felelőse.

Az egyik a megmutatkozás lehetősége, a másik pedig a szabadság. Az utóbbit részletezve, mindig hangsúlyozzuk, hogy a mese nem egy statikus, memoriter szöveg, hanem az adott pillanat, az „itt és most” jellemzi. Ehhez természetesen szükséges egy, a hagyományos történetmondásra jellemző mesei nyelvezet ismerete. Amennyiben a fellépő fiatal ennek birtokában van, kaphat egy olyan szabadságot, amivel habitusa szerint, élőszóban, a közönség szemébe nézve kiteljesedhet. A leírt adottságú diákok aktivizálásában kiemelkedő szerep jut a pedagógusnak.”

A verseny főszervezője a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, szakmai partnere pedig a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia.

Bővebb információ ITT és ITT érhető el.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma