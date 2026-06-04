A vértanúk nem a földi javakhoz, hanem Krisztushoz ragaszkodtak…

Június 3-án ismét közös imádságra gyűltek össze a hívek az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpontban, ahol a hónap első szerdáján hagyományosan bemutatott szentmisét Esterházy János mielőbbi boldoggá avatásának szándékára ajánlották fel. A Krisztus Szent Teste és Vére ünnepét, azaz Úrnapját megelőző napon a Szent Kereszt felmagasztalása kápolnában celebrált ünnepi liturgiát ez alkalommal György Ferenc ipolybalogi plébános atya mutatta be.

A jelenlévő hívek a kialakult hagyományhoz híven ezúttal is közösen imádkoztak Isten szolgája Esterházy János mielőbbi boldoggá avatásáért.

Az Alsóbodokon immár több mint egy évtizede rendszeresen bemutatott elsőszerdai szentmisék nem csupán a felvidéki mártírpolitikus emlékének ápolását szolgálják, hanem azt a lelki örökséget is erősítik, amely a keresztény hit hiteles megélésére, a felvidéki magyarság megmaradására, valamint a közép-európai népek közötti megbékélés és kölcsönös megértés előmozdítására irányul.

A szentmise elején György Ferenc atya személyes hangvételű köszöntőjében méltatta Esterházy János áldozatos életét, keresztény helytállását és a felvidéki magyarság szolgálatában végzett önfeláldozó munkásságát.

Hangsúlyozta, hogy

maga is mély tisztelettel tekint a mártír sorsú politikusra, akit beszédében „szentként” említett.

Kiemelte továbbá, hogy Esterházy János emléke és példája – az ő szolgálati helyén – az Ipoly mentén élő hívek körében is rendkívüli megbecsülésnek örvend, személye pedig ma is sokak számára jelent erkölcsi iránytűt, a hithez, a nemzeti hűséghez és az emberséghez való rendíthetetlen ragaszkodás példáját.

A szentmise homíliájában György Ferenc atya a másnap ünnepelt Krisztus Szent Teste és Vére főünnepének, Úrnapjának lelki jelentőségére irányította a figyelmet. Rámutatott, hogy az Oltáriszentség a keresztény élet forrása és megtartó ereje, hiszen Krisztus valóságosan jelen van benne, s ebből a jelenlétből merítettek erőt a szentek és a vértanúk is életük legnehezebb pillanataiban.

Az ipolybalogi plébános hangsúlyozta, hogy a hiteles keresztény élet elképzelhetetlen az Eucharisztiával való élő kapcsolat nélkül.

Mint fogalmazott:

Azok, akik Krisztusból táplálkoznak, képesek hűségesen kitartani hitük mellett, még a megpróbáltatások és az áldozatvállalás idején is.

Szentbeszédében több vértanú példáját is felidézte, köztük a fiatalon vértanúhalált halt Szent Pongrácét, aki a földi javak és ígéretek helyett Krisztushoz való hűségét választotta.

Ferenc atya arra is felhívta a figyelmet, hogy

miközben az emberek gyakran jelentős áldozatokat hoznak különféle földi eseményekért vagy szórakozási lehetőségekért, sokszor nem becsülik kellőképpen azt a kegyelmi ajándékot, amelyet az Oltáriszentség jelent.

Megjegyezte: Krisztus önmagát adja az embernek, hogy elkísérje földi útján és elvezesse az örök életre.

A homília végén Esterházy János személyére is kitért. Kiemelte, hogy

a felvidéki mártírpolitikus életének és helytállásának forrása ugyancsak mély eucharisztikus hitében keresendő.

Rámutatott, hogy Esterházy János nem a világ mulandó ígéreteihez ragaszkodott, hanem Isten örök igazságához, ezért tudott a hit, a nemzet és az emberi méltóság védelmében mindvégig következetes maradni.

György Ferenc atya különös lelki üzenetet látott abban is, hogy Esterházy János földi maradványai Alsóbodokon kaptak végső nyughelyet.

Mint mondta:

A szentek földi küldetésük lezárulta után is folytatják közbenjáró szolgálatukat az emberekért, ezért a hívek bizalommal fordulhatnak Esterházyhoz is.

Arra buzdította a jelenlévőket, hogy őrizzék meg hitüket, magyarságukat és emberségüket, valamint kérjék Esterházy János közbenjárását a felvidéki közösségért és a jövő nemzedékeiért.

Szentbeszédét azzal a felhívással zárta, hogy a családokban újra természetessé váljon a közös ima és a hit továbbadása. Hangsúlyozta: a gyermekek számára a szülők személyes példája a leghitelesebb tanúságtétel, ezért a keresztény életet nem csupán megvallani, hanem nap mint nap megélni is szükséges.

A szentmise zenei szolgálatát ez alkalommal is igényes és méltóságteljes módon Tigyi Miloš kántor látta el.

A szertartás végén ifj. Csámpai Ottó, a zarándokközpont igazgatója mondott köszönetet a híveknek és zarándokoknak, hogy jelenlétükkel megtisztelték az ünnepi alkalmat. Háláját fejezte ki György Ferenc atyának is, amiért készséggel vállalta a szentmise bemutatását. Zárásként röviden ismertette a júliusi elsőszerdai szentmise időpontját is.

A szentmise lelkipásztori áldással zárult, majd a jelenlévők közösen elimádkozták az imát Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért és lelki örökségének kibontakozásáért.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma