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Fico Montenegróba utazik az EU és a Nyugat-Balkán csúcstalálkozójára

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Pixabay.com

Robert Fico (Smer-SD) kormányfő pénteken (június 5.) Montenegróba utazik az Európai Unió és a nyugat-balkáni államok csúcstalálkozójára.

A találkozó témája az EU és a Nyugat-Balkán közös jóléte és stabilitása – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a kormányhivatal sajtóosztálya.

„A vezetők az unió bővítéséről és a nyugat-balkáni államok fokozatos uniós integrációjában elért haladásról fognak tárgyalni a montenegrói Tivatban.

A találkozó témája lesz továbbá a kül- és biztonságpolitika terén való szorosabb együttműködés is” – pontosított a hivatal azzal, hogy hasonló csúcstalálkozóra korábban 2025 decemberében került sor Brüsszelben.

TASR/Felvidék.ma

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