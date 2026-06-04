Fico Montenegróba utazik az EU és a Nyugat-Balkán csúcstalálkozójára

Robert Fico (Smer-SD) kormányfő pénteken (június 5.) Montenegróba utazik az Európai Unió és a nyugat-balkáni államok csúcstalálkozójára.

A találkozó témája az EU és a Nyugat-Balkán közös jóléte és stabilitása – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a kormányhivatal sajtóosztálya.

„A vezetők az unió bővítéséről és a nyugat-balkáni államok fokozatos uniós integrációjában elért haladásról fognak tárgyalni a montenegrói Tivatban.

A találkozó témája lesz továbbá a kül- és biztonságpolitika terén való szorosabb együttműködés is” – pontosított a hivatal azzal, hogy hasonló csúcstalálkozóra korábban 2025 decemberében került sor Brüsszelben.

TASR/Felvidék.ma