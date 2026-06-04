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Medvetámadás ért egy erdei munkást

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó. Pixabay.com

Medve támadott meg egy erdei munkást Szentanna település közelében csütörtökön délelőtt, a vállsérülést szenvedett férfi kórházi ellátásra szorult – jelentették szlovák hírportálok.

A támadás a Liptószentmiklósi járásban lévő településhez közeli erdőben történt, a megtámadott erdei munkás elmondása szerint egy száz kilogramm körüli barnamedve rontott rá, miközben az erdőben dolgozott.

„Nem sokkal reggel kilenc óra előtt gyorssegélycsapatot küldtünk a 37 éves sérült férfihoz, akit a mentők az elsődleges ellátást követően vállsérüléssel a liptószentmiklósi kórházba szállítottak” – nyilatkozta a mentőszolgálat szóvivője a TASR hírügynökségnek.

Az incidenst követően a Tátrai Nemzeti Park (TANAP) helyszínre kiküldött csapata hőkamerás műszaki eszközökkel próbálta megtalálni a medvét, de az állatot már nem lelték a környéken. Mivel a támadás egy nehezen hozzáférhető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen történt, a nemzeti park munkatársai rendkívüli óvatosságra intik az ilyen terepen mozgó személyeket.

MTI/Felvidék.ma

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