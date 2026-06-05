Home Kitekintő Fico Vučić szerb elnökkel tárgyalt az EU–Nyugat-Balkán csúcstalálkozó előtt
Kitekintő

Fico Vučić szerb elnökkel tárgyalt az EU–Nyugat-Balkán csúcstalálkozó előtt

SZE
SZE
Aleksandar Vučić és Robert Fico (kép forrása: Robert Fico Facebook-oldala)

Robert Fico szlovák kormányfő pénteken, az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok montenegrói csúcstalálkozója előtt Tivatban találkozott Aleksandar Vučić szerb államfővel.

Fico a megbeszélést barátinak és hasznosnak nevezte bejegyzésében. Közlése szerint megállapodtak a további találkozók menetrendjéről is, és hangsúlyozta: Szlovákia teljes mértékben támogatja Szerbia európai uniós integrációját.

A szerb elnök Instagram-oldalán szintén szívélyes és baráti hangvételű találkozóról számolt be. Vučić tájékoztatása szerint Ficóval Szerbia európai jövőjéről, az uniós bővítési folyamat aktuális helyzetéről és annak felgyorsítási lehetőségeiről, valamint a regionális kihívásokról és a két ország közötti együttműködés további fejlesztéséről egyeztettek.

A felek véleményt cseréltek az európai és regionális politikai, illetve gazdasági helyzetről, a politikai együttműködés erősítéséről, valamint a Szerbia és Szlovákia közötti kereskedelmi kapcsolatok és gazdasági összeköttetések bővítésének lehetőségeiről is.

Vučić köszönetet mondott Szlovákiának Szerbia európai útjának és a reformfolyamatoknak a támogatásáért. Egyúttal méltatta Szlovákia „szilárd és elvi álláspontját” Szerbia területi integritásának és szuverenitásának megőrzése ügyében.

Robert Fico pénteken vesz részt az EU és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozóján Montenegróban. A tanácskozás témája az Európai Unió és a Nyugat-Balkán közös prosperitása és stabilitása, valamint az uniós bővítés és a térség országainak fokozatos integrációja terén elért előrelépés.

 

SZE/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Médiaértesülések szerint távozik tisztségéből a Fehér Ház Európa-ügyi...

A fiatalok egyre inkább az interneten politizálnak, aminek...

Gubík László: a nemzeti összetartozás napja a jövő...

Washingtonban megállapodott Libanon és Izrael diplomatája a tűzszünet...

A Hormuzi-szoros lezárása nem csak az energiapiacot rázta...

Videós podcastsorozatot indított a Magyar Művészeti Akadémia

Az OECD szerint az idén 1,6 százalékra gyorsul...

Kaland, közösség, magyarság – együtt a vitorlák alatt!

„Az EU-bővítés nem csupán politikai folyamat, hanem közös...

Az EWTN News vezetője kerül a Vatikán kommunikációs...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma