Fico Vučić szerb elnökkel tárgyalt az EU–Nyugat-Balkán csúcstalálkozó előtt

Robert Fico szlovák kormányfő pénteken, az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok montenegrói csúcstalálkozója előtt Tivatban találkozott Aleksandar Vučić szerb államfővel.

Fico a megbeszélést barátinak és hasznosnak nevezte bejegyzésében. Közlése szerint megállapodtak a további találkozók menetrendjéről is, és hangsúlyozta: Szlovákia teljes mértékben támogatja Szerbia európai uniós integrációját.

A szerb elnök Instagram-oldalán szintén szívélyes és baráti hangvételű találkozóról számolt be. Vučić tájékoztatása szerint Ficóval Szerbia európai jövőjéről, az uniós bővítési folyamat aktuális helyzetéről és annak felgyorsítási lehetőségeiről, valamint a regionális kihívásokról és a két ország közötti együttműködés további fejlesztéséről egyeztettek.

A felek véleményt cseréltek az európai és regionális politikai, illetve gazdasági helyzetről, a politikai együttműködés erősítéséről, valamint a Szerbia és Szlovákia közötti kereskedelmi kapcsolatok és gazdasági összeköttetések bővítésének lehetőségeiről is.

Vučić köszönetet mondott Szlovákiának Szerbia európai útjának és a reformfolyamatoknak a támogatásáért. Egyúttal méltatta Szlovákia „szilárd és elvi álláspontját” Szerbia területi integritásának és szuverenitásának megőrzése ügyében.

Robert Fico pénteken vesz részt az EU és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozóján Montenegróban. A tanácskozás témája az Európai Unió és a Nyugat-Balkán közös prosperitása és stabilitása, valamint az uniós bővítés és a térség országainak fokozatos integrációja terén elért előrelépés.

SZE/Felvidék.ma