Folytatódik az 52. rendes ülésszak a parlamentben, Kaliňák leváltásáról szeptemberben döntenek

Röviddel 9 óra után folytatódott az 52. rendes ülésszak a parlamentben, a nemzetközi bűnügyi jogsegélynyújtásról szóló törvényjavaslat, valamint a hozzá kapcsolódó további módosító indítványok megvitatása kerül terítékre. Az előterjesztő Boris Susko (Smer-SD) igazságügyi miniszter.

A nap során várhatóan sor kerül a Polgári törvénykönyv módosításáról szóló vita megnyitására. Emellett szavazni is fognak a képviselők az eddig átvett programpontokról, és sor kerül a kérdések órájára.

A védelmi miniszter, Robert Kaliňák (Smer-SD) leváltásáról szóló rendkívüli ülést szeptemberre tették át, ugyanis csütörtökön reggel sem sikerült megnyitni, újfent határozatképtelen volt a parlament az erről szóló szavazáskor. Az őszi ülésszak szeptember 15-én kezdődik.

A leváltást a KDH kezdeményezte az eperjesi kórház építése körüli ügyek miatt, a munka áprilisban leállt. Az ellenzék szerint kudarcot vallott a politikai vezetés egy stratégiai állami beruházás ellenőrzésében, az építkezés pedig jócskán elhúzódik és jóval drágább lesz. „A kormány először arról beszélt, hogy sikerül tartani az építkezési tervet, aztán, hogy le kell bontani az eddig megépült tartószerkezeteket, hogy távozott az eredeti kivitelező, majd új szerződések aláírásáról és az eredeti költségek komoly megnövekedéséről beszélt” – indokolta a KDH a leváltás kezdeményezését.

Kaliňák visszautasítja a bírálatokat, kitalációnak nevezte, hogy megnövekednének a költségek. Szerinte az ellenzék és különösen a KDH olyasmit bírál, amit maga sosem tudott végrehajtani, amikor kormányon volt. A leváltására tett kísérletet kínosnak tartja, és azt hangsúlyozza, rájöttek az eperjesi kórház építése során történt hibákra, azokat felszámolták és folytatódik az építkezés. „Nem tudom, mit tehettünk volna még” – szögezte le.

A miniszter áprilisban jelentette be, hogy a tartószerkezetek ellenőrzése után leállították a katonai kórház építését. Az ellenőrzés eredményére hivatkozva Kaliňák szerződést bontott az eredeti kivitelezővel és a Tím Slovensko konzorcium vette át az építkezést. Folyik az épület állapotának felmérése, talán a jövő héten folytatódhat az építkezés.

TASR/Felvidék.ma