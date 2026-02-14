Új arculatot keres a szlovák püspöki kar

A Szlovákiai Püspöki Konferencia nyilvános, kétfordulós és díjazott pályázatot hirdetett meg új vizuális arculatának megtervezésére. A kezdeményezés célja egy korszerű és időtálló megjelenés kialakítása, amely egységesen képviseli a testületet a digitális és a nyomtatott felületeken egyaránt – számolt be róla a püspöki kar sajtóirodája a TASR hírügynökségnek.

„A pályázat professzionális grafikusoknak és dizájnstúdióknak szól, ugyanakkor lehetőséget biztosít olyan alkotók részvételére is, akik nem rendelkeznek szakmai gyakorlattal, amennyiben csapatban dolgoznak egy tapasztalt szakemberrel” – közölte a Szlovákiai Püspöki Konferencia.

Hozzátették: a pályázat szakmai partnere a Szlovák Designközpont.

„A beérkezett terveket szakmai zsűri bírálja el, amely a püspöki kar képviselőiből és a design területének szakértőiből áll”

– pontosították, jelezve, hogy a pályaműveket elektronikus úton, a sutaz@kbs.sk e-mail-címre lehet benyújtani.

Az első forduló pályamunkáinak beadási határideje április 2. Az eredményeket a tervek szerint április 20-án teszik közzé. A második forduló lezárásának határideje május 29., a végső eredményhirdetés pedig június 10-ére várható.

