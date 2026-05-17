Az egyház a tömegtájékoztatás világnapját ünnepli

Ma tartják a társadalmi kommunikációs eszközök 60. világnapját.

Szlovákiában ebből az alkalomból húsvét 7. vasárnapján valamennyi katolikus plébánián hagyományos gyűjtést szerveznek a katolikus tömegtájékoztatási eszközök támogatására.

A 2025-ös évben a gyűjtés teljes bevétele elérte a 300 151 eurót. Az összegyűlt adományokat a gyűjtés statútuma alapján médiával foglalkozó szervezetek és projektek között osztották szét.

A világnap alkalmából a Szentatya minden évben üzenetet intéz a hívekhez. XIV. Leó pápa idei üzenete megtalálható a Szlovák Püspöki Konferencia honlapján. Az idei világnap témája: „Az emberi arcok és hangok megőrzése”.

XIV. Leó pápa üzenetében felhívja a figyelmet a mesterséges intelligencia és az új technológiák kommunikáció területén jelentkező kihívásaira.

A világnap megünneplésének gondolata a II. Vatikáni Zsinaton született meg 1963-ban, és VI. Pál pápa Inter mirifica kezdetű dekrétumában nyert hivatalos formát.

BN/Felvidék.ma/Tkkbs.sk