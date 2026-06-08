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Ukrajnába újabb pénzügyi támogatás érkezett az EU-tól

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztrációs felvétel (Fotó: pixabay)

Ukrajna megkapta az Európai Uniótól az Ukraine Facility program keretében nyújtott finanszírozás hetedik részletét, amelynek összege 2,8 milliárd euró – erősítette meg Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök hétfőn a Telegramon.

„Ukrajna megkapta az Európai Uniótól az Ukraine Facility keretében nyújtott finanszírozás hetedik részletét, összesen 2,8 milliárd euró értékben.

A korábban folyósított előfinanszírozás törlesztésének figyelembevételével ténylegesen 2,6 milliárd euró érkezett az állami költségvetésbe.

Az e mechanizmuson keresztül nyújtott teljes finanszírozás összege már meghaladta a 29,4 milliárd eurót” – írta a kormányfő.

Közlése szerint a forrásokat az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, különösen a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére.

MTI/Felvidék.ma

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