A Forbes magazin szerint továbbra is Renáta Kellnerová a legbefolyásosabb cseh nő

Továbbra is Renáta Kellnerová, az Egyesült Államokban 2021-ben helikopter-balesetben elhunyt leggazdagabb cseh állampolgár, Petr Kellner özvegye, a PPF pénzügyi csoport többségi tulajdonosa a legbefolyásosabb nő Csehországban – írta honlapján az amerikai Forbes magazin cseh kiadása szerdán.

A multimilliárdos Renáta Kellnerová, aki jelenleg már hivatalosan is férje hagyatékának kezelője és cégeinek tulajdonosa, 2022-ben még a harmadik volt ezen a listán, majd 2023-tól kezdve az első helyet foglalja el.

A 2025-ös listához viszonyítva a 2. és a 3. helyezett neve sem változott: a második helyre Lenka Bradáčová prágai főügyészt tették, aki 2012-ben került be először a legbefolyásosabb tízesbe, és az utóbbi tíz évben hatszor volt a legbefolyásosabb cseh nő. A harmadik pozíció Kateřina Jiráskováé, a PPF csoport vezér- és pénzügyi igazgatójáé.

A Forbes által felállított listán összesen 200 nő szerepel, akiket egy hatszáz nevet tartalmazó listáról választottak ki. A hatszázas listán szereplő nők tevékenységét egy évig kísérte figyelemmel a Forbes, amely Renáta Kellnerovánál az emberbaráti és mecénási tevékenységet is kiemelte. Kellnerová alapítványa például az idei év elején 170 millió koronát (2,72 milliárd forint) adott Ukrajna megsegítésére. A PPF pénzügyi csoport több tízezer embernek ad munkát.

A mai politikai körökből két személy van a listán:

Alena Schillerová pénzügyminiszter az ötödik, míg Bartha Tünde, a kormányhivatal vezetője a hetedik helyen. Mindkettőjük karrierje szorosan összefonódik Andrej Babiš kormányfőével és az általa 2011-ben alapított Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalommal. Bartha Tünde magyar nemzetiségű.

„Azt mondják róla, hogy ő a cseh miniszterelnök jobbkeze, az a személy, aki befejezi a dolgokat. Bartha Tünde kulcsfontosságú ember Andrej Babiš számára, akire már első kormányfői megbízatása idején is támaszkodott” – írja a Forbes értékelőjében.

Az első tíz között szerepel még Katarína Kohlmayer, a KKCG pénzügyi és energetikai csoport vezetőségi tagja (4.), Michaela Chaloupková, a Cseh Energetikai Művek (ČEZ) vezetőségi tagja (6.), Petra Kutnarová, a DEK társaság társtulajdonosa (8.), Ivana Tykač vállalkozó (9) és Simona Kijonková, a JSK Investtment csoport társtulajdonosa (10.)

A tekintélyes magazin az idén immár 15. alkalommal állította össze a legbefolyásosabb cseh nők listáját. Az első évben, 2012-ben Madeleine Albright, a cseh származású akkori amerikai külügyminiszter végzett az első helyen. A népszerű amerikai magazin cseh változata 2012 óta jelenik meg. A teljes lista és az azt értékelő írás a cseh Forbes júniusi számában jelenik meg.