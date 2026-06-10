Közösség, család, hagyomány és zene – érkezik a MartFeszt 2026

Július első hétvégéjén ismét benépesül a Martosi Rendezvényliget, július 3–5. között várja látogatóit a MartFeszt, amely három napon keresztül kínál közösségi élményeket, családi programokat, sporteseményeket, népzenei és néptáncos programokat, valamint könnyűzenei koncerteket Martoson. A belépés és a programokon, koncerteken való részvétel ingyenes, így a fesztivál idén is minden korosztály számára elérhető kikapcsolódási lehetőséget kínál.

A MartFeszt az elmúlt években egy olyan közösségi fesztivállá formálódott,

amely egyszerre épít a felvidéki magyar közösség találkozására, a családok számára kínált aktív kikapcsolódási lehetőségekre, valamint hagyományaink bemutatására.

A rendezvény otthona a Martosi Rendezvényliget és Népfőiskola, amely egész évben számos közösségi, kulturális és oktatási rendezvénynek ad helyet.

A fesztivál pénteken egy hangulatos nyitóesttel veszi kezdetét, ahol DJ ADA, valamint DR BRS és Király Viktor gondoskodik a jó hangulatról.

A szombati nap egyik központi eseménye a XIV. Felvidéki Labdarúgó Bajnokság lesz, amely hosszú évek óta a MartFeszt meghatározó része. Nem csupán sportesemény, hanem a felvidéki sportolók és sportkedvelők találkozási pontja, ahol települések és baráti társaságok mérhetik össze tudásukat.

A családokat és a legkisebbeket egész délután színes programok várják. A résztvevők találkozhatnak Kéri Denisa gyermekműsorával, valamint zumbázhatnak Beke Enikő vezetésével. A programot Kalap Jakab koncertje teszi teljessé, aki évek óta a gyermekes családok egyik legnépszerűbb előadója. A kínálatot ugrálóvár, arcfestés és kézműves foglalkozások gazdagítják. Kézműves vásár is várja az érdeklődőket, ahol egyedi termékek, ajándéktárgyak és helyi alkotók munkái közül válogathatunk.

Az esti órákban a könnyűzene kerül a középpontba. A Bikini Tribute SK idézi meg a magyar rockzene ikonikus dalait, majd a Republic lép színpadra, amely generációk meghatározó slágereivel érkezik Martosra. A napot DJ Kevin zárja hajnalig tartó bulival.

A vasárnapi MartFolk a népzene, a néptánc és a hagyományőrzés jegyében telik. A FolkMent szervezésében megvalósuló Lugas során a látogatók gyermek-táncházon, néptáncbemutatókon és táncoktatáson vehetnek részt, miközben a Vág–Garam közi régió hagyományait ismerhetik meg. Bemutatkoznak többek között zoboralji, bényi és Garam menti hagyományőrző csoportok, emellett a résztvevők a térség borvidékeivel és boraival is megismerkedhetnek. A napot Lakatos Áron és zenekara közreműködésével közös muzsika és tánc zárja.

A fesztivál teljes ideje alatt a FaPuma büfé mellett változatos gasztronómiai kínálat várja a látogatókat. A helyben készült ételek, a fesztivál kedvencek, a különféle finomságok és a hűsítő italok gondoskodnak arról, hogy a közösségi élmények mellől a kulináris élvezetek se hiányozzanak.

A MartFeszt évről évre lehetőséget teremt arra, hogy a Felvidék és a Kárpát-medence különböző pontjairól érkező családok, baráti társaságok, sportolók, hagyományőrzők és zenekedvelők együtt kapcsolódjanak ki Martoson. A rendezvény egyszerre kínál közösségi élményt, kulturális feltöltődést és nyári fesztiválhangulatot minden korosztály számára.

A MartFeszt 2026 szervezői a Via Nova és a Martosi Rendezvényliget és Népfőiskola. A rendezvény fő támogatói a MOL és a MOL – Új Európa Alapítvány.

További információk és részletes program ITT található.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma