Az otthoni medence feltöltésének is megvannak a maga szabályai

A Pozsonyi Vízművek (BVS) ismét felhívja az otthoni medencék tulajdonosainak figyelmét, hogy a medence vízzel való feltöltésének is megvannak a maga szabályai. A nem megfelelően megválasztott feltöltési módszer a vízhálózat nyomáscsökkenését vagy az ellátás ideiglenes korlátozását okozhatja. Ennek elkerülése érdekében felelősségteljes hozzáállásra kérik a lakosságot.

„Javasoljuk, hogy azok az ügyfeleink, akik úgy döntenek, hogy a közműhálózatból töltik fel medencéiket, válasszanak megfelelő időpontot és eljárást” – hangsúlyozta Matúš Stračiak, a Pozsonyi Vízművek szóvivője.

Elmondása szerint az úszómedencék közműhálózatból történő feltöltésekor, különösen kánikula idején, bizonyos szabályokat be kell tartani az elosztóhálózatban fellépő problémák és a vízminőség romlásának elkerülése érdekében.

A közműhálózat nem elsősorban úszómedencék feltöltésére szolgál, ez olyan rendkívüli vízfogyasztással jár, ami nemcsak az ivóvízellátás zavartalanságát befolyásolhatja.

Gyors és hirtelen medencefeltöltés esetén a vízvezeték-hálózat nyomásviszonyai hirtelen megváltoznak. Ez lerakódások és üledékek leválását okozza a cső belső faláról, ami a víz zavarossá válásához, egyes esetekben pedig nyomáscsökkenéshez vezethet, amit nemcsak az egyes fogyasztók, hanem a tágabb környezet is érezni fog.

Ezért azt javasolják, hogy az ügyfelek fokozatosan, lassan és a csúcsfogyasztási időszakon kívül töltsék fel a medencéjüket.

Ideális esetben ez éjszaka 21 és hajnali 5 óra között van. A vízművek szerint a legjobb megoldás a feltöltés több napra történő elosztása. Ez megakadályozza a hálózat hidraulikai viszonyainak változását, ami a víz érzékszervi tulajdonságainak romlásához vezet. „Ezeknek az ajánlások a betartásával a fogyasztók hozzájárulnak a vízminőség fenntartásához és a stabil ellátáshoz a vízellátó hálózatban” – jegyezte meg Stračiak.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk