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Az SNS választási ciklusokat meghosszabbító javaslata is elbukott

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Szlovák parlament (Fotó: TASR)

Az SNS választási ciklusokat meghosszabbító alkotmánymódosító javaslata is elbukott szerdán a parlamentben. Csak 78 képviselő támogatta, de mivel alkotmánytörvényről van szó, 90 szavazat kellett volna.

A javaslat szerint négy helyett öt évre választott volna a lakosság önkormányzati és megyei képviselőket, valamint polgármestereket és megyeelnököket, illetve a parlamenti választást is ötévente rendezték volna.

A változtatás szükségességét azzal indokolta a párt, hogy négy év nem elég a helyi és megyei stratégiai projektek megvalósítására, és sokszor emiatt állnak le vagy módosulnak a fejlesztések, amikor új vezetés jön.

Az SNS indoklása szerint ez a közpénzek pazarlásához vezet, és hátráltatja a régiók fejlődését. A parlamenti ciklus meghosszabbítása pedig szerinte stabilabbá tenné a politikai életet.

A parlament végül nem szavazott az SNS önkormányzati törvénymódosításáról, mivel ez szorosan kapcsolódott az alkotmánymódosításhoz. A lényege az lett volna, hogy töröljék a törvényből azt a részt, amely kimondja, pontosan hány évig tart a polgármesterek és a helyi képviselők megbízatása.

TASR/Felvidék.ma

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