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A kormány a SAFE programhoz kapcsolódó keretszerződésről és az ipari parkokról is tárgyal

NZS
NZS
A surányi ipari park

A Szlovák Köztársaság keretszerződést köt az Európai Bizottsággal (EB) az Európa biztonságát szolgáló cselekvési eszközből (SAFE) származó források biztosításáról. A maximális hitelösszeg elérheti a 2,317 milliárd eurót, derül ki a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma (MF) által a szerdai kormányülésre benyújtott javaslatból.

A kabinet foglalkozik a surányi ipari park stratégiai beruházása további szakaszainak megvalósításával is. A park befejezéséhez, ahol egy akkumulátorgyár is létesül, 2028 végéig 114,86 millió euróra lesz szükség. Az állam így az MH Invest társaságon keresztül maximum 270,76 millió eurót fordít erre a célra.

A kormányülésen megvitatják továbbá a kassamindszenti stratégiai területen történő beruházások megvalósításáról szóló jelentést is.

A helyreállítási tervből származó források közvetlen kedvezményezettjeinek egyike lesz a Szlovák Köztársaság Közlekedési Minisztériuma alá tartozó Közlekedési Hatóság, valamint a DataCentrum költségvetési szervezetek, illetve a Szlovák Köztársaság Pénzügyi Igazgatósága és a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma (PM) alá tartozó Államkincstár is. A kormány erről is szerdán dönthet.

A kabinet foglalkozik a Szlovákia területén lévő kritikus fontosságú ásványi erőforrások feltárására vonatkozó 2026 és 2030 közötti időszakra szóló cselekvési tervvel is.

A Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának (KKM) dokumentuma kötelező érvényű keretet jelent a Szlovákia nyersanyagbiztonságának megerősítéséhez és az európai követelmények teljesítéséhez szükséges geológiai munkálatok megkezdéséhez.

A kormányülés napirendjén szerepel továbbá a Nemzeti Onkológiai Program 2026 és 2030 közötti időszakra vonatkozó cselekvési tervjavaslata is.

Ennek célja az onkológiai ellátás javítása és a daganatos betegségek megelőzése. A terv négy prioritási területen – megelőzés, diagnosztika és kezelés, az onkológiai egészségügyi ellátás szervezése és az onkológiai betegek életminőségének javítása – határoz meg feladatokat.

Az év második felében 33 nemzetközi részvételű katonai gyakorlatra kerül sor Szlovákiában. Ezek többségben szlovák katonák más NATO- és EU-tagországok katonáival folytatott gyakorlatai. A szlovák katonák 51 külföldi hadgyakorlaton is részt vesznek, derül ki abból a javaslatból, amelyben a kormány rögzíti hozzájárulását a külföldi fegyveres erők jelenlétéhez a Szlovák Köztársaság területén, valamint a szlovák fegyveres erők Szlovákia területén kívüli telepítéséhez katonai gyakorlatok céljából 2026 második felében. Ennek megvitatására szintén szerdán kerül sor.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk

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