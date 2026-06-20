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Kitekintő

Májusban a budapesti repülőtéren 7,1 százalékkal nőtt az utasforgalom

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Májusban a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 1 822 483-an utaztak a légikikötőn keresztül, 7,1 százalékkal többen, mint a tavalyi év azonos hónapjában, a legtöbben Londont, Párizst és Milánót választották úti célul, az első öt hónap utasforgalma meghaladta 7,6 milliót – közölte a Budapest Airport a honlapján.

Az összesítés szerint májusban a cargo üzletág erősödése lendületes maradt, a kezelt 41 398 tonna áru 11,7 százalékkal több, mint egy évvel korábban.

A stabilan emelkedő árumennyiség január és május között 188 457 tonna légiáru kezelését jelentette a repülőtéren.

A tájékoztatásban arra is kitértek, a Budapest Airport elkötelezett az esélyegyenlőség támogatása mellett, ezért kiemelt figyelmet fordít a fogyatékkal élő utasok igényeire.

Ezt a célt szolgálja az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósult DANOVA NEXT projekt, amely egy magyar nyelven is elérhető beltéri navigációs alkalmazással segíti az utasok, köztük a látássérült és a kerekesszékes utasok tájékozódását és közlekedését a repülőtér 2. Terminálján.

A digitális fejlesztés mellett a Budapest Airport további vezetősávokat is telepített látássérültek számára, a repülőtéri taktilis sávok teljes hossza közel két kilométer – tették hozzá.

MTI/Felvidék.ma

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