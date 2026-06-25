A szlovákiai magyarok nyelvhasználatáról a Bagoly mondja új része

Egy 2025-ben készült szociológiai felmérés szerint a szlovákiai magyarok között folyamatosan csökken a magyar nyelv használata.

Például a vegyesházasságban élők közül csupán minden negyedik személy használja a családon belül a magyar nyelvet.

Erről, és arról, milyen tényezők befolyásolják a felvidéki magyarok anyanyelvhasználatát Lampl Zsuzsanna szociológus beszél a Bagoly mondja tudományos podcast új adásában.

A podcast meghallgatható a Fórum Intézet oldalán, és megtekinthető az Intézet youtube-csatornáján is.

Fórum Intézet/Felvidék.ma