Tudományok napja a Selye János Gimnáziumban

A komáromi magyar gimnázium öregdiákjai által, 2004-ben alapított Baráti Kör néhány éve elhatározta, hogy – egyéb tevékenységei mellett – egy pályaorientációs és motivációs rendezvénysorozatot kezdeményez, amely keretében a Selye János Gimnázium jelenlegi diákjainak – a tanév végéhez közeledve – bemutat olyan embereket, akik a tudomány terén kiemelkedő sikereket értek el.

A program óriási jelentőséggel bír nemcsak azért, mert a diákok nem elérhetetlen hírességeket látnak, hanem olyan sikeres szakembereket, akik ugyanazokban a padokban ültek, mint most ők.

Ezidáig olyan vendégeket sikerült meghívni, mint pl. Maurovich-Horvát Pál orvos-professzort, Mátis Krisztián egyetemi docenst, Gundel-Takács Gábor médiaszakembert (a budapesti Szent István Gimnázium öregdiákját), Gergely István vízilabda-kapust, de a film, illetve színművészet terén sikeres Molnár Csaba rendezőt, Hostomská Fanni színművészt vagy Madleňák Andrea jelmeztervezőt.

Az előadások sokszínű életutakat mutatnak be: a meghívottak listája bizonyítja, hogy az iskolában kapott alapok a legkülönbözőbb területeken – a tudománytól (pl. Dr. Maurovich-Horvát Pál) a médián és a sporton át a filmművészetig – érvényesíthetők. Nem utolsó szempont viszont a közösségépítés sem: erősíti az iskolához való kötődést, tudatosítva a diákokban, hogy egy patinás, komoly szellemi örökséggel bíró közösség tagjai.

Idén a gimnázium egykori földrajztanára, Fehér István és felesége Erzsébet voltak a előadók, akik ausztráliai utazásukról tartottak érdekes és inspiráló előadást az iskola másodikos és harmadikos diákjainak.

A vendégeket Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója üdvözölte, majd Langschadl István mérnök, a Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre elnöke bemutatta egyrészt a rendezvény-sorozatot, másrészt az előadókat magukat.

Az ausztráliai élménybeszámoló – különösen az egykori, földrajz iránt elkötelezett pedagógus tolmácsolásában – kiváló alkalmat teremtett arra, hogy a diákok közelebbről is megismerjék a déli kontinens egyedülálló földrajzi és kulturális sajátosságait.

Az előadás során a diákok a kivetített fényképek alapján gondolatban bejárták a kontinens legkülönbözőbb tájait. Az „utazás” legmisztikusabb része a kontinens belső vidékeire, a végtelen vörös sivatagok világába vezetett.

A diákok megismerhették az Outback kíméletlen éghajlati viszonyait, az őslakos kultúra szent helyeit, valamint a sivatagi élővilág bámulatos alkalmazkodóképességét.

Fehér István tanár úr lenyűgöző képeken és történeteken keresztül mutatta be a Kenguru-sziget sziget egyedülálló faunáját: a szabadon élő koalákat, a névadó kengurukat és a tengeri „oroszlánok” kolóniáit, de például Sydney nyüzsgő metropoliszát az Operaház és a Harbour Bridge modern építészeti csodáit is. A földrajzi tényeket a házaspár személyes, sokszor humoros úti kalandjai tették igazán élővé és felejthetetlenné a hallgatóság számára.

A rendhagyó „földrajzóra” végén a diákok vastapssal köszönték meg a felejthetetlen élménybeszámolót. Az előadás nemcsak közelebb hozta a távoli kontinenst a hallgatósághoz, hanem hűen bizonyította azt is, hogy a földrajz iránti szenvedély és a világ megismerésének vágya egy életen át elkíséri az embert. A Fehér házaspár látogatása inspiráló példaként szolgált a jövő generációja számára, útravalóul adva a felfedezés örömét és a természet tiszteletét.

Fehér Erzsébet/Felvidék.ma