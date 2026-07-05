Fico: Nem voltam szavazni, ez csak az ellenzék gyűlölködése volt

Robert Fico kormányfő nem vett részt a július 4-i népszavazáson, mivel az egyik kérdés konkrétan rá vonatkozott. Leszögezte, ennek ellenére nem kampányolt a népszavazás ellen, mert a közvetlen demokrácia első számú intézményének tartja. A közösségi médiában azt írta, az ellenzék csak gyűlölködésre használta fel a népszavazást, és visszaélt egy érzékeny témával: az ellene elkövetett merénylet után elfogadott intézkedéssel.

„Még alacsonyabb lett volna a részvétel, ha aktívan elmagyarázzuk a lakosságnak, hogy teljesen értelmetlen ez a népszavazás” – írt a kormányfő.

„Az ellenzék csak gyűlöletet keltett a tegnapi népszavazással, és a merénylet kapcsán visszaélt egy velem kapcsolatos érzékeny témával. Ugyanarról az intézkedésről van szó, amelynek előnyeit Zuzana Čaputová volt köztársasági elnök élete végéig élvezni fogja, holott összehasonlíthatatlan az ő felelőssége egy miniszterelnökével” – tette hozzá.

Szomorúnak nevezte, hogy a népszavazás kezdeményezői azért bírálják a kormányt, hogy mennyit költ Szent Cirill és Metód nemzeti ünnepére, az „értelmetlen” népszavazás pedig 12 millió euróba került.

Pellegrini: Szomorú, hogy másokat hibáztatnak a népszavazás kezdeményezői

Szomorú, hogy másokat hibáztatnak a népszavazás kezdeményezői, ahelyett hogy beismernék, kudarcot vallottak – jelentette ki a TASR-nek Peter Pellegrini államfő. Leszögezte, hogy a népszavazást az alkotmánnyal és a törvényekkel összhangban hirdette ki.

„Mindig tiszteletben fogom tartani az állampolgárok népszavazás kezdeményezéséhez való alkotmányos jogát, és részt is veszek rajta. Pontosan a népszavazás intézmények tiszteletben tartása miatt vettem részt a szavazáson, bár állampolgárként, politikusként és emberként is megvan a határozott véleményem a mostani népszavazásról” – jelentette ki a TASR-nek adott állásfoglalásában az államfő.

„Államfőként mindenben szigorúan az alkotmány és a törvények szerint jártam el a népszavazás kiírásakor, és nem is döntettem volna másként. Szomorú, hogy a népszavazás kezdeményezői másokat hibáztatnak, ahelyett hogy beismernék, kudarcot vallottak”

– szögezte le Pellegrini.

A választásra jogosult állampolgárok 16,13 százaléka vett részt a népszavazáson. Ahhoz, hogy érvényes legyen, több mint 50 százalékos részvétel lett volna szükséges.

TASR/Felvidék.ma