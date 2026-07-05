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A nem hivatalos eredmény szerint érvénytelen a népszavazás

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztrációs felvétel (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

A nem hivatalos eredmény szerint érvénytelen a tizedik szlovákiai népszavazás, a szavazókörök 98,91%-ának feldolgozása alapján 16%-os volt a részvétel. A nem végleges eredmény szerint szombaton a 4 263 892 választásra jogosult állampolgárból 682 230-an adták le a szavazatukat.

Az 5545 szavazókör közül idáig 5485-ben fejeződött be a szavazatszámlálás, egyelőre 675 908 érvényes szavazólapot számláltak össze a bizottságok.

Az Alkotmány szerint a népszavazás akkor érvényes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele részt vesz rajta, és a résztvevők több mint fele támogatja a szavazásra bocsátott kérdést.

Külföldről is lehetett szavazni, előzetesen 8460-an regisztráltak, végül 5218-an adták le a szavazatukat. Ez az összes voks 0,79%-a.

Két kérdésről dönthetett a lakosság, az egyik bizonyos életjáradékok, például Robert Fico kormányfő életjáradékának eltörlése, a másik a Különleges Ügyészi Hivatal és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség újbóli létrehozása volt.

A rendőrség tájékoztatása szerint a népszavazás komolyabb incidensek nélkül zajlott, a választási bizottságok is zökkenőmentesnek értékelték a voksolást. A szavazóhelyiségek reggel 7-től este 22 óráig tartottak nyitva, két kivétellel. Ógyallán az egyik körzetben 22-15-kor, míg a Rimaszombati járásban található Balogfán csak 22.30-kor zárták be a szavazóhelyiséget.

TASR/Felvidék.ma

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