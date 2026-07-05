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Művelő

Baross Gábor nyomában – sikerrel debütált a csatai iskola nyári tábora

Pásztor Péter
Pásztor Péter
(Fotó: Baross Gábor Alapiskola, Facebook)

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