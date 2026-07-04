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Nyugodtan zajlik a népszavazás, minden rendben működik

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztrációs felvétel (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Nyugodtan zajlik a népszavazás, minden rendben működik – jelentette ki szombati sajtótájékoztatóján Eduard Burda, az állami választási bizottság elnöke.

Emlékeztetett, hogy Balogfalán (Rimaszombati járás) 22.30-ig tart a szavazás, mert reggel félórás késéssel, 7 óra helyett 7.30-kor nyitották ki a szavazóhelyiséget.

„Zavartalan a szavazás, minden zökkenőmentesen zajlik”

– közölte Rastislav Polakovič országos rendőrfőkapitány-helyettes. Tájékoztatása szerint egyetlen kisebb fennakadás volt, Liptószentmiklóson valaki útlevéllel akart szavazni, ami nem lehetséges.

Martin Gajdoš, a belügyminisztérium választási főosztályának vezetője is megerősítette, hogy semmilyen komolyabb incidensről nem kaptak bejelentést.

TASR/Felvidék.ma

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