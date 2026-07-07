Az EP támogatást hagyott jóvá a műtrágyaárak emelkedésével sújtott gazdáknak

Az Európai Parlament kedden jóváhagyta azokat az intézkedéseket, amelyek célja, hogy mérsékeljék a műtrágyaárak emelkedésének uniós gazdálkodókra gyakorolt hatását.

A képviselők gyorsított eljárásban fogadták el az Európai Bizottság által javasolt, a közös agrárpolitika szabályait érintő módosításokat. A cél az, hogy a termelők még a következő vetési időszak előtt hozzájuthassanak a szükséges támogatásokhoz.

Az elfogadott intézkedések alapján a gazdálkodók a megemelkedett műtrágyaköltségeik legfeljebb 80 százalékának megfelelő likviditási támogatást kaphatnak.

A tagállamok emellett a közvetlen agrártámogatások előlegét 70 százalékról 75 százalékra emelhetik. Az összeget már a támogatási kérelem benyújtása után folyósíthatják az érintett termelőknek, nem pedig csak október 16-át követően, ahogyan azt a jelenlegi szabályozás előírja.

A tagállamok nagyobb rugalmasságot kapnak a jövő évi közvetlen támogatási keretek átcsoportosításában is.

A szabályozás hatálybalépéséhez még szükség van az Európai Unió Tanácsának hivatalos jóváhagyására, valamint a rendelet uniós közlönyben való kihirdetésére. A szabályozás a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az Európai Parlament tájékoztatása szerint a műtrágya a gazdálkodók termelési költségeinek akár 16 százalékát is kiteheti. Az Európai Unió a nitrogénalapú műtrágyák mintegy 30 százalékát, a foszfortartalmú műtrágyák 70 százalékát importból biztosítja, miközben az uniós műtrágyagyártás jelentős mértékben földgázra épül.

A műtrágya- és energiaárak az elmúlt időszak geopolitikai feszültségei, köztük az ukrajnai háború, a közel-keleti helyzet és a Hormuzi-szoros lezárása miatt jelentősen emelkedtek.

Felvidék.ma/MTI